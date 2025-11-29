LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Copper Mountain, quarta gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La Coppa del Mondo di sci alpino entra in un weekend ad alta intensità sulle nevi di Copper Mountain. Dopo due giorni dedicati agli uomini, tocca ora alle donne, attese da un gigante e da uno slalom che promettono spettacolo. Tutti gli occhi sono puntati sulla star di casa, Mikaela Shiffrin, pronta a inseguire una nuova doppietta in Colorado. La fuoriclasse americana, reduce dai trionfi schiaccianti di Levi e Gurgl, si presenta come riferimento assoluto tra i pali stretti, dove ha inflitto distacchi pesantissimi alla concorrenza.

La sfida si sposta ora sul gigante, disciplina in cui Shiffrin dovrà ritrovare il feeling delle giornate migliori, partendo nuovamente senza un pettorale favorevole come a Soelden. L’occasione, però, è ideale: correre in casa offre sempre qualcosa in più. E se nello slalom l’esito sembra quasi blindato, nel gigante il campo è molto più aperto, anche per le assenze di Federica Brignone, dominatrice della scorsa stagione, e di Lara Gut-Behrami, fermata dal grave infortunio al ginocchio.

Tra le possibili protagoniste spiccano Julia Scheib, sorprendente e meritatissima vincitrice di Soelden, la neozelandese Alice Robinson, alla ricerca di riscatto dopo un avvio sotto tono, e nomi solidi come Sara Hector, Thea Louise Stjernesund e l’americana Paula Moltzan, ormai competitiva in tutte le discipline tecniche. Ci sarà anche Lara Colturi, più attesa in slalom dove ha già dimostrato di poter stare stabilmente tra le migliori.

In chiave azzurra, la curiosità è tutta su Sofia Goggia, al rientro un mese dopo l’uscita di Soelden: serve un risultato convincente per preparare al meglio la doppia tappa di Tremblant e alimentare l’ambizione verso la classifica generale. In Colorado l’Italia schiererà Goggia, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti nel gigante: senza le infortunate Brignone e Marta Bassino, le speranze di un piazzamento di rilievo passano soprattutto dalla campionessa bergamasca.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Copper Mountain, quarta gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 18.00, seconda manche alle 21.00. Buon divertimento!