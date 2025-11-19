LIVE Scampoli/Bianchi-Nuss/Brasher, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: azzurre per l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valide per i sedicesimi di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia. La sfida dei sedicesimi di finale tra Kristen Nuss/Taryn Brasher e Claudia Scampoli/Giada Bianchi mette di fronte due realtà agli antipodi del beach volley internazionale: da una parte una delle coppie più vincenti e dominanti degli ultimi anni, dall’altra un binomio giovane, in crescita, reduce da un risultato prezioso, l’accesso ai sedicesimi di finale, che ha restituito fiducia e identità. Una partita che, sulla carta, appare sbilanciata, ma che proprio per questo può trasformarsi in una straordinaria occasione per le azzurre.

Le statunitensi sono una garanzia: Nuss e Brasher, 27 e 28 anni, rappresentano uno dei progetti tecnici più solidi del circuito. In quattro stagioni hanno disputato 36 tornei FIVB, conquistando 11 titoli, 4 argenti e 3 bronzi, per un totale di oltre 800.000 dollari di montepremi. Nel 2025 sono state semplicemente devastanti, con un impressionante 83% di vittorie e tre successi negli Elite 16 di Newport Beach, Gstaad e Brasilia. Un binomio costruito sulla complementarità: Nuss, 167 cm, è una delle migliori specialiste al mondo nella difesa; Brasher, 193 cm, domina a rete con presenza fisica e continuità in attacco. Le tre vittorie da 2-0 nel girone, tutte in meno di 35 minuti, confermano il loro stato di forma.

Dall’altra parte della rete ci saranno Scampoli e Bianchi, che arrivano ai sedicesimi grazie alla brillante vittoria nelle lucky losers contro Vieira/Chamereau, vicecampionesse d’Europa. Una prova che ha mostrato il meglio del loro repertorio: freddezza nei momenti chiave, aggressività al servizio, grande sincronia nelle ricostruzioni. Il cammino nel girone, una vittoria e due sconfitte, entrambe contro avversarie di altissimo livello, aveva complicato il percorso, ma il successo di ieri con le vice-campionesse d’Europa Vieira/Chamereau ha rimesso in moto certezze e convinzioni.

I numeri delle azzurre raccontano una coppia in costruzione ma con margini enormi: 15 vittorie e 19 sconfitte nel biennio 2024-2025, un quarto posto nel Challenge di Alanya e piazzamenti regolari nei tabelloni principali degli Elite 16. Scampoli, 25 anni e già 58 tornei internazionali alle spalle, porta esperienza e varietà di colpi; Bianchi, 24 anni, è una delle atlete italiane più cresciute nell’ultimo biennio, con un titolo Futures e progressi costanti in ogni fondamentale. Per battere le americane servirà quella che, senza esagerazioni, può essere definita la partita perfetta. Le statunitensi hanno costruito il loro dominio sulla capacità di imporre ritmo: servizio aggressivo, primo break immediato, e poi controllo totale del cambio palla. Le italiane dovranno evitare di subire strappi iniziali, provare a forzare in battuta, allungare gli scambi e mantenere lucidità nei momenti caldi. Sarà decisiva anche la gestione emotiva: Scampoli e Bianchi arrivano con l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere, mentre la pressione pesa interamente sulle spalle delle americane.

inizio alle 12.30