LIVE Musetti-Alcaraz, ATP Finals 2025 in DIRETTA: serve la partita della vita per sognare la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ DALLE 11.30

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima sfida del gruppo Jimmy Connors delle ATP Finals 2025 tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nono confronto diretto in assoluto tra i due con l’iberico avanti nettamente per 7-1. Round robin ancora tutto da decifrare con ancora possibilità di qualificazione per l’azzurro e lo spettro di una beffarda eliminazione per il nuovo numero uno del mondo. La situazione sarà più cristallina dopo De Minaur-Fritz, match che si giocherà nel pomeriggio.

L’azzurro, dopo la splendida finale di Atene in cui ha ceduto all’eterno Novak Djokovic, è giunto a Torino voglioso di dimostrare di aver meritato a pieno questa opportunità, ma con l’incognita della condizione fisica al termine di una full immersion durata quasi due mesi. Il carrarino conosce benissimo il suo prossimo avversario ed ha le armi tecnico-tattiche per creare grattacapi allo spagnolo Il numero 9 del ranking ATP nel suo cammino piemontese ha ceduto il passo all’americano Fritz prima di imporsi in tre parziali sull’australiano De Minaur.

Dal canto suo Alcaraz, ventiduenne di El Palmar (Murcia, Spagna), è giunto a Torino riappropriandosi della posizione numero uno del ranking ATP. L’iberico ha superato in due set l’oceanico De Minaur per poi avere la meglio in tre combattuti parziali dello statunitense Fritz. Vincitore di Roland Garros ed US Open lo spagnolo va a caccia del suo primo successo al torneo dei Maestri di fine stagione e della chiusura dell’anno da numero uno del mondo.

La sfida valida per il gruppo Jimmy Connors delle ATP Finals 2025 tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz inizierà alle 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!