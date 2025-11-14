LIVE MotoGP, GP Valencia 2025 in DIRETTA: ultimo venerdì della stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, inizierà l’ultimo weekend del campionato, in una tappa che come sempre assomiglierà molto ad una sorta di “rompete le righe” in vista del 2026.

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione al pomeriggio alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti, che andranno a comporre la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Con Marc Marquez già ampiamente campione del mondo e che ha dato l’arrivederci al prossimo campionato, salutiamo il ritorno di Jorge Martin (dichiarato “Fit” dopo i controlli di ieri) che dovrà scontare due long lap penalty per l’incidente al via del Gran Premio del Giappone di Motegi quando ha abbattuto Marco Bezzecchi, e quello di Maverick Vinales. Vedremo, quindi, chi si aggiudicherà l’ultimo appuntamento della stagione con Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta pronti a darsi battaglia. Vedremo, quindi, come sarà l’approccio di Francesco “Pecco” Bagnaia, che sta vivendo un finale di annata decisamente da dimenticare.

Il venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere, mentre le pre-qualifiche andranno in scena alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo. Buon divertimento!