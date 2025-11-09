GP Portogallo
LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bezzecchi detta legge nel warm-up, Bagnaia settimo
10.57 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 14.00, orario di inizio nella gara lunga! Grazie per averci seguito, a più tardi!
10.55 Questa la classifica del warm-up.
- Marco Bezzecchi 1:38.292
- Pedro Acosta 0.544
- Franco Morbidelli 0.620
- Fermin Aldeguer 0.628
- Joan Mir 0.707
- Alex Marquez 0.779
- Francesco Bagnaia 0.823
- Fabio Quartararo 0.894
- Jack Miller 1.159
- Ai Ogura 1.252
- Johann Zarco 1.331
- Fabio Di Giannantonio 1.347
- Pol Espargarò 1.500
- Brad Binder 1.550
- Enea Bastianini 1.561
- Luca Marini 1.598
- Miguel Oliveira 1.677
- Alex Rins 1.848
- Nicolò Bulega 2.146
- Somkiat Chantra 2.510
- Lorenzo Salvadori 2.513
10.52 Turno di difficile interpretazione per Bagnaia, il quale ha chiuso settimo con uno scarto di 0.823.
10.51 Marco Bezzecchi sale in cattedra in questo warm-up. Il pilota dell’Aprilia ha dimostrato un grande passo, così come Acosta, pronto a mordere nella gara lunga.
BANDIERA A SCACCHI!
-1 minuto: nel frattempo sale Morbidelli, adesso terzo a 0.620.
-2 minuti: Bezzecchi sta dimostrando un passo molto promettente.
-3 minuti: due decimi sotto per Bezzecchi, adesso a 1:38.292. Acosta secondo con 0.544.
-4 minuti: arriva Marco Bezzecchi! Alza l’aticella “Bezz” segnando 1:38.692, poi Aldeguer a 0.291, segue Mir a 0.307. Bagnaia sesto a +0.640
-5 minuti: si abbassano i tempi. Adesso al comando c’è Fermin Aldeguer con 1:39.213, poi Bagnaia a 0.194, quindi Morbidelli a 0.213.
-6 minuti: Morbidelli si piazza davanti a tutti in 1:40.237, segue Miller a 0.065. Ma siamo ovviamente solo all’inizio. Bagnaia terzo a 0.068.
-7 minuti: a brevissimo arriveranno i primi tempi.
-8 minuti: primo giro di riscaldamento per i centauri. Per Bagnaia il problema al momento risiede nel quarto settore. Vediamo se riuscirà a trovare la quadra in questi pochi minuti.
-9 minuti: la scelta delle gomme per questo turno sembra tendere per soft avanti, media dietro.
-10 minuti: i piloti entrano in pista.
SEMAFORO VERDE! COMINCIA IL WARM-UP!
10.39 I piloti sistemano gli ultimi dettagli, un minuto al semaforo verde.
10.36 Cielo pulito sopra il tracciato di Portimao. 17 gradi la temperatura dell’aria, 18 quella dell’asfalto.
10.35 Cinque minuti e scatterà il semaforo verde.
10.32 Questa, invece, la griglia di partenza della gara:
10.29 Ricordiamo l’ordine di arrivo della Sprint di ieri, una delle più divertenti dell’intera stagione. A trionfare è stato Alex Marquez, seguito da Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.
10.26 I fari saranno chiaramente puntati su Francesco “Pecco” Bagnaia, fino a questo momento artefice di un fine settimana davvero complicatissimo. Giornata senza stress invece per Nicolò Bulega, che ieri a causa di un errore non ha completato la Sprint Race
10.23 Sarà l’ultima occasione per i piloti, chiamati a mettere a posto l’asset prima della gara.
10.21 Buongiorno, Amici di OA Sport! Mancano meno di venti minuti al warm-up!
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dedicata alla domenica del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo atto del Motomondiale 2025 in scena sul tracciato di Portimao. Dopo la divertentissima Sprint di ieri, nella giornata odierna assisteremo ad una gara lunga dalle mille insidie, con tanti piloti da tenere sotto stretta osservazione.
Inutile dire che i fari saranno puntati su Marco Bezzecchi che, dopo la terza moneta della Sprint, cercherà di capitalizzare la pole position andando a caccia di un’altra vittoria stagionale. Gli avversari saranno sempre quelli, con il favorito Alex Marquez (ieri vincitore) motivato a confermare la sua grande confidenza in sella alla Gresini, oltre che la KTM del “loco” Pedro Acosta.
Ci si aspetta inoltre una risposta anche da parte di Francesco Bagnaia, il quale non è andato oltre l’ottava piazza nella gara corta e speranzoso di poter terminare il fine settimana con un acuto. Potrà guidare invece senza pressioni Nicolò Bulega, ventiquattro ore fa out. Ricordiamo che per “Pecco” In palio c’è il terzo posto nella classifica piloti, dove il ducatista al momento detiene 10 punti di vantaggio rispetto ad un sempre più minaccioso “Bezz”.
La domenica della MotoGP inizierà alle ore 10.40 con il warm-up. La gara comincerà invece alle 14:00, tra quella di Moto2 (12:15) e quella di Moto3 (15:30). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento. Sorpasso dopo sorpassa, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. BUON DIVERTIMENTO!