LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: occasione senza Paetz e Tirinzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le speranze dell’Italia agli Europei – Il calendario degli Europei di curling

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, incontro valido per il round robin degli Europei 2025 di curling femminile. Le azzurre torneranno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dopo aver incominciato la propria avventura nella rassegna continentale affrontando la Lituania nell’incontro di questa mattina. Seconda sfida per la nostra Nazionale, che dovrà fare i conti con le Campionesse d’Europa, anche se la formazione elvetica sarà diversa rispetto al recente passato.

La Svizzera non sarà infatti guidata dalla skip Silvana Tirinzoni e dovrà fare a meno anche della talentuosa Alina Paetz, dunque il confronto sarà più equilibrato e acceso che mai, con la possibilità per l’Italia di fare saltare il banco. A trascinare il quartetto tricolore sarà la skip Stefania Constantini, supportata da dalla vice Giulia Zardini Lacedelli, dalla second Angela Romei e dalla third Elena Mathis. Per la Svizzera giocheranno la skip Corrie Huerlimann, Marina Loertscher, Stefanie Berset e Celine Schwizgebel.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, incontro valido per il round robin degli Europei 2025 di curling femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 18.30. Buon divertimento a tutti.