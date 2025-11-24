LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del quarto incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Scozia. Negli otto giorni che vanno dal 22 al 29 novembre si disputano Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della cinquantesima edizione dell’evento è la città finlandese di Lohja, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki, che ospita per la seconda volta la rassegna continentale, ultimo grande evento internazionale prima dei Giochi Olimpici. La sfida odierna è una sorta di spareggio per continuare a sperare nei play-off tra due squadre tra le protagoniste annunciate della vigilia e che hanno vinto solo uno dei primi tre incontri disputati.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto arriva da una stagione non esaltante come la precedente, che ha visto le azzurre chiudere l’Europeo al quarto posto e il Mondiale fuori dai play-off per le medaglie e anche in questa manifestazione stanno deludendo: dopo una partenza vincente con la Lituania sono state battute nettamente da Svizzera e Norvegia e ora serve un cammino immacolato per puntare a uno dei primi quattro posti. Le avversarie di oggi sono le scozzesi che hanno avuto una partenza shock con lo 0-9 clamoroso contro la Turchia, poi la sconfitta di misura, 6-7 contro la Svezia e ieri la vittoria 8-4 con la Danimarca che ha rimesso in carreggiata le britanniche.

Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i podi.

La Svizzera sarebbe la naturale favorita ma la compagine elvetica sarà priva di due stelle: la skip Silvana Tirinzoni e la forte Alina Paetz, due elementi che hanno contribuito alla conquista degli enormi risultati delle ultime stagioni, tra cui il sigillo continentale e l’argento iridato della passata annata agonistica. Per l’occasione si ripartirà dalla skip Corrie Huerlimann, Marina Loertscher, Stefanie Berset e Celine Schwizgebel: le incognite sono molteplici, vedremo in corso d’opera se le elvetiche potranno puntare a qualcosa di concreto. Inevitabilmente salgono le quotazioni della Svezia guidata dalla talentuosa Anna Hasselborg e della Scozia, avversaria odierna delle azzurre. La Germania di Sara Messenzehl, la Danimarca di Madeleine Dupont e la Norvegia di Marianne Roervik potrebbero essere le outsider del torneo. Più attardata nel pronostico la Cechia di Anna Kubeskova, mentre la Turchia e la Lituania dovrebbero essere le cenerentole del torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE el quarto incontro del round robin degli Europei 2025 di curling femminile tra Italia e Scozia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 7.00. Buon divertimento a tutti.