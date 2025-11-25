LIVE Italia-Danimarca, Europei curling 2025 in DIRETTA: prova di maturità per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, sesto impegno per gli azzurri nel round robin degli Europei 2025 di curling maschile. Retornaz e compagni hanno rimediato all’incidente di percorso del KO con la Cechia ottenendo due importanti successi al cospetto di Germania e Polonia, rilanciandosi in chiave qualificazione alle semifinali. Serve un altro sforzo per raggiungere la fase ad eliminazione diretta.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella cercano la vittoria contro gli scandinavi. Nel girone unico non ci si può distrarre troppo per staccare il pass per le semifinali, per questo motivo gli azzurri devono siglare una nuova fondamentale vittoria. Italia che ha tutte le carte in regola per arrivare a giocarsi le medaglie, e che soprattutto vuole affinare il feeling e le giocate in vista delle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina.

Danimarca che si affida a Jacob Schmidt (skip), Mads Noergaard, Alexander Qvist e Kasper Jurlandeer Boege. Danesi fanalino di coda del round robin a braccetto con l’Austria. Match che non dovrebbe nascondere insidie particolari per la compagine italiana, ma in questo sport non bisogna sottovalutare alcun avversario per evitare brutte e spiacevoli sorprese.

Italia-Danimarca, sesto impegno per gli azzurri nel round robin degli Europei 2025 di curling maschile, inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!