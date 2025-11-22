LIVE Italia-Cile, Quilter Nations Series rugby in DIRETTA: azzurri per chiudere con una vittoria convincente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cile, terzo ed ultimo impegno per la nazionale di Gonzalo Quesada nel Nations Series 2025 di rugby. Gli azzurri vogliono dare continuità alle recenti prestazioni, gettando un occhio anche alla stagione 2026. Le ultime uscite sono state più che confortanti.

1-1 il bilancio dei test invernali per L’Italia: l’impresa di Udine contro l’Australia (26-19) e il K.O di Torino per mano del fortissimo Sudafrica hanno lasciato buone sensazioni nello spogliatoio azzurro. Basi solide e rafforzate in vista del Sei Nazioni 2026. L’avversario odierno sarà il modesto Cile, compagine di livello inferiore ma non per questo sottovalutabile. Quesada ha infatti espresso cautela nell’approccio alla sfida: “I primi venti-trenta minuti saranno durissimi: conosco bene la mentalità sudamericana. Sarà una gara tosta, da affrontare passo dopo passo”. Il tecnico argentino ne cambia dieci rispetto alla sfida con gli Springboks, formazione inedita che non vede i nomi di Marco Riccioni e Stephen Varney, entrambi out per infortunio. Curiosità per gli esordienti Enoch Opoku ed Edoardo Todaro, classe 2006 speranzosi di debuttare con la nazionale maggiore.

Il rugby cileno è in costante crescita negli ultimi anni, la spedizione europea di oggi è la conseguenza dell’ottimo lavoro conseguito negli ultimi anni. Nel 2023, i Cóndores hanno partecipato per la prima volta ad una fase finale di Coppa del Mondo, e pochi giorni fa hanno ottenuto il pass per l’edizione 2026. Un gruppo dalla storia recente che può dar fastidio all’Italia, Fernandez, Videla e Garafulic i giocatori su cui il tecnico Pablo Lemoine ripone maggior affidamento.

Italia: Capuozzo; Belloni, Menoncello, Marin, Ioane; Da Re, Garbisi; L. Cannone, Lamaro, Izekor; Ruzza, N. Cannone; Ferrari, Di Bartolomeo, Hasa

Panchina: Dimcheff, Fischetti, Zilocchi, Opoku Gyamfi, Zuliani, Page-Relo, Brex, Todaro

Cile: Carrasco; Saab, Videla, Saavedra, Armstrong; Reyes, Berti; Escobar, Saavedra, Tchimino; Pedrero, Eissmann; Gurruchaga, Böhme, Carrasco

Panchina: Martínez, Lues, Dittus, Sáez, Villanueva, Bianchi, Salas, Milesi

Il calcio d'inizio è previsto per le 21:10 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.