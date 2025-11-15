Calcio
LIVE Italia-Cechia, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: inizia la lunga fase ad eliminazione diretta
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match dell’Italia Under 17 che affronta la Repubblica Ceca per i Mondiali di calcio della categoria poc’anzi citata. Gli azzurrini di Daniele Franceschini, dopo aver superato da primi il loro girone, iniziano la fase ad eliminazione diretta con i sedicesimi di finale che sono iniziato ieri e finiranno nella giornata di oggi.
La nostra Italia ha dominato la prima fase, vincendo tutte e tre le partite di sputate: la prima, per 1-0 contro il Qatar grazie al gol di Samuele Inacio, vera stella degli azzurrini visto che è stato decisivo anche nel match successivo contro la Bolovia grazie alla sua rete e i suoi due assist con l’incontro che è terminato 4-0 per noi. Nell’ultima partita, quella contro il Sudafrica, l’Italia ha preso il primo e per ora unico gol della sua competizione, con il risultato che tuttavia ci ha dato ragione visto che abbiamo vinto 3-1: anche qui, Inacio ha partecipato con una doppietta.
Per quanto riguarda la Repubblica Ceca, invece, la qualificazione è arrivata grazie al terzo posto essendo la sesta in questa speciale classifica: il primo match del girone è stato semplice contro il Tagikistan che ha subito un doloro 6-1. Successivamente, però, i cechi hanno perso 2-1 contro il Burkina Faso e 1-0 contro gli Stati Uniti d’America. Ricordiamo che Vit Skrkon è il giocatore più pericoloso dei loro visto che in tre partite ha segnato la bellezza di quattro gol, come il nostro Inacio che però a due assist che gli permettono di essere in testa alla classifica marcatori di questi Mondiali di calcio Under 17.
Il match tra Italia e Repubblica Ceca inizierà alle 14.00 e verrà disputato nell’Aspire Zone di Doha, capitale del Qatar, paese ospitante di questi Mondiali. Gli azzurrini sono i favoriti ma in una fase ad eliminazione diretta niente può essere dato per scontato fino alla fine: segui il match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti e forza Italia!