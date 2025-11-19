LIVE Italia-Austria, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Sonego o Berrettini nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare del quarto di finale di Coppa Davis 2025 tra Italia ed Austria. Capitan Filippo Volandri dovrà sciogliere i nodi circa il numero due azzurro con Matteo Berrettini che parte nelle gerarchie leggermente avanti rispetto a Lorenzo Sonego. Nessun dubbio tra gli austriaci, che schiereranno Jurij Rodionov nella sfida che indirizzerà il quarto di finale.

Le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno concesso al torinese Sonego di rientrare tra i convocati e giocarsi il posto da numero 2 con Matteo Berrettini. La sfida all’Austria sulla carta non rappresenta un impegno insormontabile con il capitano non giocatore che potrà scegliere a cuor leggero colui che aprirà la contesa al cospetto di un avversario che occupa la posizione numero 177 del ranking ATP.

L’imperativo è conquistare il primo punto ed accendere l’Unipol Arena di Bologna nonostante i forfait dei due top ten azzurri. Condizioni di gioco che ben si addicono al tennis di Sonego e Berrettini. L’impressione è che il dilemma verrà sciolto proprio a ridosso della consegna delle formazioni ufficiali che avverrà ad un’ora dall’inizio del tie.

Il primo singolare del quarto di finale di Coppa Davis 2025 tra Italia ed Austria inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!