LIVE Italia-Austria, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: il doppio decisivo sarebbe un rischio per gli azzurri
Il programma di Italia-Austria nei quarti di finale della Coppa Davis
Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del doppio decisivo, che si giocherà in caso di 1-1 al termine dei due singolari, del tie tra Italia ed Austria, valido per i quarti di finale della Coppa Davis 2025 di tennis, in corso a Bologna, in Italia.
Da regolamento, in caso di 2-0 dopo le prime due sfide, qualora non ci sia un diverso accordo tra le due Nazionali, il match potrebbe giocarsi comunque. Sia Italia che Austria posso vantare degli specialisti in doppio, seppure con una sostanziale differenza.
La coppia italiana, composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, gioca regolarmente insieme sull’ATP Tour, mentre gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler giocano abitualmente con compagni diversi sul circuito maggiore.
Il match sarà il terzo in calendario nella giornata di mercoledì 19 novembre: la sfida si giocherà al termine dei due singolari, con il programma che avrà inizio alle ore 16.00. OA Sport vi offre la diretta live testuale del doppio decisivo del tie tra Italia ed Austria, valido per i quarti di finale della Coppa Davis 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!