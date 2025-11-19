LIVE Gottardi/Orsi Toth-Bock/Lippmann, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: scoglio tedesco sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valide per gli ottavi di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth dopo aver vinto il loro girone e superato nei sedicesimi le tedesche Muller/Tillmann, si trovano di fronte un’altra coppia teutonica, composta da Linda Boch e Louisa Lippmann, una sfida che mette di fronte due coppie in grande forma, ma costruite in modo diverso: tecnica e completezza contro fisicità e aggressività.

Le azzurre arrivano a questo appuntamento nel loro momento migliore. La coppia Gottardi/Orsi Toth, protagonista di una stagione in costante crescita, culminata con il trionfo all’Elite di Amburgo e con una lunga serie di piazzamenti tra le prime cinque nei tornei Elite, ha mostrato ad Adelaide una solidità impressionante. Merito dell’intesa ormai consolidata tra Gottardi, 23 anni, 186 cm, una delle giocatrici più continue del circuito, e Reka Orsi Toth, 26 anni, tecnica, rapida e capace di incidere sia in side-out sia in difesa. Il loro bilancio stagionale parla chiaro: 28 vittorie e 14 sconfitte, con oltre il 70% di successi nei match in due set. Anche il percorso nel Mondiale conferma questa identità: vittorie su Belanger/Monkhouse, Denaburg/Donlin e, soprattutto, sulla coppia top Müller/Tillmann, dopo una prestazione da grande squadra.

Dall’altra parte ci saranno le tedesche Bock/Lippmann, una delle rivelazioni del 2025. Reduce dal titolo nel Challenge di Baden e dalla finale di Warmia Mazury, la coppia tedesca ha costruito la propria ascesa su un mix di qualità complementari. Bock, 25 anni, è una difensora rapidissima, dotata di grande lettura; Lippmann, 31 anni e 190 cm, ex stella della pallavolo indoor, porta potenza, presenza a muro e un side-out pesantissimo. Anche loro vantano un bilancio stagionale di alto livello: 28 successi e 15 sconfitte.

Il percorso ad Adelaide è finora perfetto: tre vittorie nel girone, compresa quella su Müller/Tillmann, seguite dal successo contro le neozelandesi Pollley/MacDonald nei sedicesimi. E c’è un precedente recentissimo che rende la sfida ancora più interessante: ad Amburgo furono proprio le azzurre ad avere la meglio, dopo una battaglia conclusa 18-16 al tie-break. Le condizioni di Adelaide, però, possono cambiare tutto: la maggiore esperienza internazionale di Orsi Toth e la regolarità di Gottardi potrebbero essere decisive. Ma la fisicità e la verticalità di Lippmann, unite alla continuità difensiva di Bock, rendono la coppia tedesca un’avversaria estremamente insidiosa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valide per gli ottavi di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth affrontano le tedesche Linda Boch e Louisa Lippmann, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. inizio alle 6.30.