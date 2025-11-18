LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: si arriverà al doppio decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di doppio tra Francia e Belgio valido per i quarti di finale di Coppa Davis con la sfidante di questo incontro che affronterà la vincente tra Italia ed Austria, in campo domani. Solo al termine del secondo singolare sapremo se il doppio sarà decisivo o se sarà giocato, visto che ci sono i presupposti per una vittoria ancitipata.

La favorita sembrerebbe essere la Francia del capitano Paul-Henri Mathieu che nel corso delle ultime ore, dopo il forfait di Ugo Humbert, ha approfittato per convocare due nuovi giocatori: parliamo di Giovanni Mpetshi-Perricard e Corentin Moutet, che insieme a Arthur Rinderknech chiudono il terzetto di singolaristi.

Per quanto riguarda il Belgio, Zizou Bergs guida i singolaristi. Se nei primi due tie i Diavoli Rossi partono sfavoriti visto lo stato di forma di Rinderknech e l’efficienza indoor di Mpetchi-Perricard, i transalpini dovranno evitare il doppio visto che Sander Gille e Joran Vliegen sono esperti in materia rispetto alla Francia che invece, come doppista professionista, si presenta con il solo Pierre-Huges Herbert al quale sarà affiancato un singolarista.

Il match tra Francia e Belgio sarà l’unico in programma nella prima giornata della Coppa Davis 2025 di Bologna, con l’Unipol Arena che si tingerà di azzurro domani per la sfida tra l’Italia e l’Austria. L’incontro inizierà alle 16.00 con il primo singolare e a seguire con il secondo e, infine, all’occorrenza, ci sarà il doppio che potrete seguire su questa cronaca testuale. Segui l’intera giornata di Coppa Davis qui su OA Sport! Buon divertimento a tutti!