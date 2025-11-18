LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: primo singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo singolare della sfida valida per i quarti di finale tra FRANCIA e BELGIO che apre le Final-8 di Coppa Davis 2025 nella cornice di Bologna Fiere!

Chi si affronterà nella partita che vede coinvolti i numeri due delle rispettive Nazionali? Ci sono dubbi da sciogliere in entrambe le squadre, che probabilmente si giocano una semifinale contro l’Italia di Filippo Volandri che dovrebbe avere vita facile sull’Austria. Zizou Bergs è la punta del movimento belga, mentre la Francia ha dovuto rinunciare al suo numero uno Ugo Humbert, costretto a dare forfait per un problema fisico, e per sostituirlo ha convocato il bombardiere Giovanni Mpetshi-Perricard e Corentin Moutet.

Sarà quindi con ogni probabilità Arthur Rinderknech a difendere i colori tricolore francesi nella partita che si giocherà dopo di questa. Nel primo singolare invece vedremo per il Belgio Raphael Collignon oppure Alexander Blockx, il secondo è un giovane promettente mentre il primo ha giocato molto bene in Patria giungendo in semifinale ad Anversa battuto solo da Auger Aliassime.

