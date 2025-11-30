LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: sarà una gara decisiva per l’assegnazione del Mondiale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Al Lusail International Circuit è il momento della gara, uno degli snodi cruciali di questa stagione: Lando Norris avrà il primo match point, Oscar Piastri e Max Verstappen proveranno a portare la contesa a Yas Marina.

Per chiudere la contesa e proclamarsi Campione del Mondo Lando Norris deve portare il proprio vantaggio su Piastri e Verstappen oltre i 25 punti. Sulla carta sono molteplici le combinazioni favorevoli per il britannico, ma in pratica l’unico scenario fattibile è la vittoria del numero 4, che in questo modo vincerebbe il Mondiale senza dover guardare i risultati degli altri due contendenti.

Lusail ha riconsegnato al Mondiale Oscar Piastri. Dopo mesi complicati in cui ha sofferto la pressione l’australiano ha ritrovato d’incanto la velocità dominando il venerdì ed il sabato di Lusail: Piastri ha vinto le FP1, fatto la pole position nella Sprint Qualifying e nelle qualifiche ed ha trionfato nella Sprint Race. Dalla terza posizione partirà Max Verstappen che ha però dimostrato di non avere la stessa velocità delle Mclaren.

La Ferrari proverà a ricavare il massimo da questa gara al termine di un weekend disastroso. Nella Sprint Race Leclerc ha chiuso al tredicesimo posto, mentre Hamilton al diciassettesimo. Le cose non sono andate molto meglio in qualifica dove il britannico è stato eliminato in Q1 (18°) mentre Leclerc ha chiuso in decima posizione dopo aver rischiato molto in Q3 con un pesante testacoda.

I piloti si daranno battaglia per 57 giri. Una variabile importante sarà la strategia: i piloti dovranno eseguire almeno 2 pit stop, vista la regola che impedisce di fare più di 25 giri con lo stesso stint di gomme. Il semaforo verde è previsto per le 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Qatar con aggiornamenti giro dopo giro per non perdere alcuna emozione di questa gara. Buon divertimento!