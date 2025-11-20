LIVE F1, GP Las Vegas 2025 in DIRETTA: prove libere nella notte, Antonelli può stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit andranno in scena le prime due sessione di un fine settimana che potrebbe essere decisivo per quanto riguarda la corsa al titolo, con uno scenario unico al mondo che, già di suo, ci regalerà un fine settimana unico nel suo genere.

Quale sarà il programma della giornata? Gli orari saranno prettamente notturni viste le 9 ore di differenze dovute al fuso orario tra Italia e Nevada. Si inizierà alle ore 01.30 italiane (le ore 16.30 del giovedì di Las Vegas) con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti, quindi si tornerà in azione alle ore 05.00 per la seconda sessione di prove libere che andrà a completare le canoniche due ore di lavoro in pista. Conoscendo il layout particolare del tracciato di Las Vegas, sarà fondamentale trovare il giusto bilanciamento per le più alte velocità, senza dimenticare le criticità rappresentate dalle basse temperature e, non ultimo, dal poco grip sull’asfalto.

Come arriviamo al terzo ed ultimo appuntamento statunitense dopo Miami e Austin? La corsa al titolo nelle ultime uscite ha visto un ribaltamento assoluto al vertice. Ora è Lando Norris in fuga con 390 punti e un confortante +24 su Oscar Piastri che appare in rottura prolungata. Terza posizione per Max Verstappen con 341 punti, quindi quarto George Russell con 276, quinto Charles Leclerc con 214, sesto Lewis Hamilton con 148 mentre è settimo un lanciatissimo Andrea Kimi Antonelli con 122 che andrà a caccia della prima vittoria in carriera nella massima categoria del motorsport.

Il venerdì del Gran Premio di Las Vegas scatterà alle ore 01.30 italiana con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 05.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato del Nevada. Buon divertimento!