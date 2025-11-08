LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: Sprint e qualifiche, Verstappen prova a mettere pressione alle McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Il secondo giorno della tappa brasiliana mette già in palio dei punti con la Sprint Race. A seguire i piloti si daranno battaglia nelle qualifiche per guadagnarsi la pole position per la gara domenicale.

Lando Norris scatterà dalla pole nella Sprint Race e proverà la fuga in vetta al Mondiale. Il britannico è stato il più veloce nella Sprint Qualyfing di ieri confermando l’ottimo stato di forma messo in mostra negli ultimi appuntamenti, in cui si è guadagnato la leadership.

Oscar Piastri proverà a limitare i danni partendo dalla terza posizione: tra i due si è inserito Kimi Antonelli, che può sottrarre punti preziosi da ambo le parti. Solamente sesto Max Verstappen, attardato dopo una qualifica complicata in cui la macchina è stata a tratti “inguidabile” e chiamato ad una gara in rimonta per tenere vivo il sogno iridato.

Costretta ad inseguire la Ferrari che partirà dall’ottava posizione con Charles Leclerc e dalla undicesima con Lewis Hamilton. Vedremo se la scuderia di Maranello opterà per la stessa strategia di Austin: utilizzare la Sprint Race come test per raccogliere dati preziosi per trovare il giusto assetto in vista della gara.

Il semaforo verde della Sprint Race è previsto per le 15.00, orario italiano, mentre le qualifiche scatteranno alle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del secondo giorno del Gran Premio del Brasile con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!