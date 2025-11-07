LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: prove libere e qualifiche Sprint a San Paolo. Ferrari in cerca del colpo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos ci attende un venerdì subito importante dato che il format con la Sprint Race rivoluzionerà tutto il programma. In poche parole non ci sarà tempo da perdere per nessuno e si dovrà trovare il giusto bilanciamento in una sola sessione. Ci attende un weekend forse decisivo per quanto riguarda la corsa al titolo, con tre piloti che battaglieranno su una pista nella quale succede sempre di tutto e nella quale, ancora una volta, il meteo potrebbe mettere lo zampino, dato che le previsioni parlano di rischio pioggia sempre dietro l’angolo, specialmente pensando alla giornata di domani. In poche parole ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo clamoroso!

Quale sarà il programma del venerdì di San Paolo? Si inizierà alle ore 15.30 italiane con la prima, ed unica, sessione di prove libere, mentre alle ore 19.30 si inizierà a fare subito sul serio con la Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che prenderà il via domani, sabato 8 novembre, alle ore 15.00. Alle ore 19.00, poi, sarà la volta delle qualifiche vere e proprie, con il Gran Premio di San Paolo che si disputerà domenica 9 novembre alle ore 18.00.

Come arriviamo alla tappa brasiliana? Al comando della classifica generale, dopo la vittoria di Città del Messico, troviamo ora Lando Norris con 357 punti, con appena una lunghezza di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre è terzo e sempre in agguato Max Verstappen con 321 punti, quindi con 36 punti da recuperare rispetto alla prima posizione. Quarto George Russell con 258 punti, mentre è quinto Charles Leclerc con 210.

Il venerdì del Gran Premio di San Paolo scatterà alle ore 15.30 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 19.30 sarà la volta della Sprint Qualifying. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato di Interlagos. Buon divertimento!