LIVE Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le campionesse d’Italia cercano la nona vittoria

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per la nona giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile 2025/2026 tra Conegliano e Vallefoglia. Le campionesse d’Italia cercano la nona sinfonia a pochi giorni dal successo maturato nel recupero della quarta giornata contro le rivali di Milano. Il PalaVerde è pronto ad accogliere nuovamente le proprie beniamine con l’inizio del match previsto alle 16.00.

Coach Santarelli chiede un’ulteriore vittoria alle Pantere, che vogliono chiudere il cerchio di uno dei primi tour de force della stagione. Il tecnico delle venete si affiderà come di consueto alla onnipresente Haak, supportata dalle geometrie di Wolosz. Tanti punti anche nelle mani di Daalderop e delle centrali Fahr e Chirichella, con la panchina pronta a farsi trovare presente come accaduto contro Milano quando una esuberante Sillah ha prodotto l’allungo decisivo.

Per Vallefoglia l’occasione di misurarsi contro la dominatrice della massima competizione italiana dalla quale ha pescato negli anni alcune giocatrici quali Alice Feduzzi, Bozana Butigan e Chiara De Bortoli. Le marchigiane, none in classifica dopo aver conquistato 9 punti in 7 giornate, faranno dunque visita alle invincibili venete cercando di mettere sul parquet la propria miglior versione di pallavolo sotto la guida di Andrea Pistola.

La sfida valida per la nona giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile 2025/2026 tra Conegliano e Vallefoglia inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!