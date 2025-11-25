LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor, Champions League volley femminile in DIRETTA: debuttano le campionesse in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley Conegliano e Ankara Zeren Spor, incontro valido per la prima giornata di Champions League di volley femminile con le Pantere di Daniele Santarelli che, come ben sappiamo, sono le campionesse in carica.

Le campionesse venete sono imbattute in campionato con l’unica sconfitta in stagione che risale al 18 settembre, con la vittoria della Vero Volley Milano nella Supercoppa italiana, per 3-2. Conegliano, contro la squadra turca, esordirà nel Gruppo D completato dalle tedesche del Dresnder e le polacche del Lodz.

Questo sarà il primissimo scontro diretto tra Conegliano e Ankara, con la squadra turca che affronta le italiane dopo quattro vittorie di fila nel campionato nazionale nel corso del quale, la passata stagione, ha ottenuto il quinto posto al termine della stagione. Il Palaverde di Villorba sarà sicuramente infuocato per la prima uscita stagione della squadra di Santarelli che affronterà una squadra che non perde un set dal 22 settembre con la sconfitta per 0-3 contro il Fenerbahce.

Il match tra Imoco Volley Conegliano e Ankara Zeren Spor inizierà alle 20.30 e, come già detto, verrà disputato al Palaverde, quartier generale delle venete. I giudici di gara saranno Sinisa Ovuka dalla Bosnia-Erzegovina e Ivaylo Ivanov dalla Bulgaria: le Pantere d’Italia sono la grandissime favorite per la vittoria finale della partita, cosi come per il torneo. Seguite il match in diretta live grazie al racconto punto per punto di OA Sport.