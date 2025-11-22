LIVE Cobolli-Munar, Italia-Spagna Coppa Davis 2025 in DIRETTA: altra grande battaglia in arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo singolare della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. A Bologna, si affronteranno Flavio Cobolli e Jaume Munar, in un confronto che si presenta assai combattuto per le caratteristiche dei due tennisti. Due lottatori, capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di galvanizzarsi in sfide come queste.

Cobolli viene dalla super prestazione in semifinale contro il belga Zizou Bergs. Dopo oltre tre ore di gioco, nel sesto tie-break più lungo della storia della Davis, il romano ha fatto vedere doti caratteriali di primo livello. Sarà necessaria quella stessa energia per piegare le mira del coriaceo iberico, che sulle superfici veloci ha compiuto nell’ultimo biennio un grande salto di qualità.

Tra i due c’è un solo precedente, risalente al Masters1000 di Shanghai di quest’anno. Una vittoria di Munar sullo score di 7-5 6-1, al cospetto di un Cobolli molto carico e provato da una lunga stagione. Si spera che Flavio sappia recuperare a pieno le energie profuse nella settimana bolognese, perché servirà la sua versione al 100%.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del secondo singolare della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida tra italiani e spagnoli inizierà a partire dalle ore 15.00. Il secondo singolare in questione, dunque, sarà a seguire il confronto tra i n.2 delle compagini. Buon divertimento!