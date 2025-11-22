LIVE Bolelli/Vavassori-Martinez/Granollers, Italia-Spagna Coppa Davis 2025 in DIRETTA: il doppio assegnerà il trofeo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del doppio della finale di Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna. Si tratta della partita che potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione del trofeo in caso di parità per 1-1 dopo i primi due singolari. Le scelte dei capitani verranno ufficializzate intorno alle 14.00 di domenica 23 novembre, tuttavia è pressoché certo che le coppie siano già ben definite.

Filippo Volandri si affiderà a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sin qui mai impiegati nella competizione: la selezione tricolore ha infatti eliminato sia l’Austria sia il Belgio per 2-0, dunque non è stato necessario disputare il doppio. Gli iberici del capitano David Ferrer risponderanno invece con Pedro Martinez e Marcel Granollers, eroi sia ai quarti contro l’Argentina sia, soprattutto, nella semifinale contro la Germania di Alexander Zverev.

Qualora si arrivasse al doppio decisivo, dunque, gli spagnoli avrebbero il vantaggio di essere già ben rodati, mentre gli azzurri dovrebbero fare il loro debutto proprio nell’evento che assegna il titolo, con una pressione gigantesca da gestire. Il vero fuoriclasse della specialità è Marcel Granollers, classe 1986 che in questa stagione ha vinto il Roland Garros e gli US Open insieme all’argentino Horacio Zeballos (che ha sconfitto proprio nei quarti di questa Davis a Bologna). Pedro Martinez non è invece uno specialista, tuttavia gode di una grande intesa con Granollers, come ha dimostrato anche il successo su una coppia rodata e di altissimo profilo come quella dei teutonici Krawietz/Puetz.

Sulla carta, considerando che Bolelli/Vavassori giocano insieme tutto l’anno, mentre Granollers e Martinez solo in Coppa Davis, l’ago della bilancia dovrebbe pendere dalla parte degli azzurri. Tuttavia il livello di gioco espresso sin qui dal duo iberico deve incutere grande timore: la sensazione è che si parta realmente 50 e 50, senza una coppia realmente preponderante. Ripetiamo: gli azzurri dovrebbero anche gestire l’impatto con l’esordio proprio nel match più importante, impresa tutt’altro che semplice.

L’eventuale doppio decisivo tra Bolelli/Vavassori e Martinez/Granollers della finale di Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna sarà il terzo incontro di giornata dalle 15.00 dopo i due singolari che vedranno impegnati, salvo sorprese, Berrettini-Carreno Busta e Cobolli-Munar. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!