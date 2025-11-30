LIVE Biathlon, Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA: l’Italia ritrova la sua formazione titolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta mista tradizionale e olimpica che anticipa la tappa inaugurale di Coppa del Mondo di Biathlon 2025-2026 dalla località svedese di Östersund, da sempre terreno fertile azzurro.

Dopo il podio delle ragazze ieri nella staffetta mono sesso, si sogna in grande (con credenziali maggiori) anche nel format che prima di tutti ci ha lanciato tra i grandi del Biathlon mondiale a partire dal 2014. Quel bronzo olimpico di Sochi vedeva in squadra Wierer e Hofer, che quest’oggi prenderanno il via nella Staffetta mista tradizionale. L’Italia si presenta con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ieri strepitosa al rientro ed in terza frazione.

La Favorita è senza ombra di dubbio la Francia, che schierando la formazione tipo mette già una seria ipoteca. Dovessero succedere cataclismi potrebbe però trovare una rivale degna nella Svezia, più che nella Norvegia, visto che i primi scandinavi citati dispongono di due punte di livello comunque affiancate da due esordienti, mentre i norge sono ampiamente rimaneggiati. Germania che va con le riserve e punterà sulla Single Mixed: insomma, ce la chance ghiotta del podio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE testuale della Staffetta mista olimpica 4+7.5 km che prenderà i via sulle nevi di Östersund (SWE) a partire dalle ore 16:40 italiane! Vi aspettiamo, l’Italia vuole subito un altro podio!