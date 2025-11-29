LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: obiettivo top5 per gli azzurri?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.15

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile da Östersund che apre anche la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 e che lancia l’Italia verso la stagione olimpica di Milano/Cortina 2026.

Una delle gare più interessanti per quanto riguarderà la chance di issarsi a medaglia per gli azzurri (ma anche in generale), che dispongono della stella Tommaso Giacomel, che promette di togliere quel tappo di risultati che negli anni il Biathlon maschile aveva cessato di portare. Il trentino di Imer prende il via con l’ambizione di chiudere sul podio la Classifica generale di Coppa, e anche con quello di mettersi al collo una storica medaglia olimpica ad Anterselva.

Oggi, l’equipaggio azzurro proverà a recitare il ruolo di outsider per partire con un podio che darebbe enorme fiducia: le pedine selezionate dai tecnici sono Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. In quest’ordine gli azzurri proveranno a non perdere troppo terreno in prima frazione, affidandosi alla precisione dell’altoatesino per poi spingere con il veterano e il giovane della squadra, che lanceranno il nostro fuoriclasse, capace di tutto.

Sarà primo duello tra Francia e Norvegia? Beh, dopo il ritiro dei fratelli Boe, tutto è un mistero all’interno del team più forte e più ampio del biathlon maschile. Tutto da capire come l’equipaggio scandinavo saprà riadattarsi senza le due ‘chiocce’ della squadra, che hanno portato maree di ori e di successi a squadre e non. La Francia può contare su Perrot, forse la seconda forza dietro Laegreid per la Generale, e su una squadra, sulla carta, più strutturata. Vedremo!

Occhio anche alla Svezia, che nella prima tappa è sempre su di condizione! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della staffetta maschile da Östersund, che dà il via alla Coppa del Mondo di Biathlon 2025-2026. Si parte alle 13:15 con la gara donne, seguita alle 16:55 da quella maschile. Vi aspettiamo!