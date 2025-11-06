LIVE Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta piena di insidie in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Baskonia-Virtus Bologna, match valevole per la nona giornata dell’Eurolega 2025-2026. Trasferta insidiosa in terra spagnola per le V nere.

Quarantotto ore dopo la vittoria in Serie A sul campo di Varese, la Virtus si tuffa nuovamente sul suo cammino europeo, affrontando gli spagnoli del Baskonia. Bologna è reduce da due sconfitte consecutive contro Bayern Monaco e Zalgiris, che hanno un po’ tolto la magia del successo casalingo contro il Panathinaikos. Ancora una volta Bologna ha fatto fatica lontana dai suoi tifosi e proprio in Spagna vuole invertire questo trend, con l’unico successo in trasferta sul campo dell’Asvel.

Il Baskonia ha cominciato la stagione con sei sconfitte consecutive e con la panchina di Paolo Galbiati anche a rischio. Però poi sono arrivati due successi casalinghi di fila contro Dubai ed Efes, che hanno ridato fiducia e speranza agli spagnoli. Questa sarà la terza sfida in casa nel giro di due settimane per un Baskonia che vuole ottenere il tris di successi, guidato anche da un Matteo Spagnolo che sta trovando sempre più spazio in questa nuova avventura.

La palla a due di Baskonia-Virtus Bologna, match valevole per la nona giornata dell'Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30.