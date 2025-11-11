LIVE Alcaraz-Fritz, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’americano sogna una partita equilibrata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di Round Robin delle ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena di Torino che vede di fronte Carlos ALCARAZ (SPA) e Taylor FRITZ (USA), chi vince è il primo qualificato alle semifinali!

Lo spagnolo si è preso i primi 200 punti della sua spedizione torinese, che ha come obiettivo il raggiungimento della prima posizione mondiale per la stagione 2025. Per essere sicuro al 100% di superare Sinner, costretto a vincerle tutte per tenere aperta la contesa, Alcaraz deve portare a casa tutti e tre i match del suo girone, che prevedeva De Minaur (liquidato in due set) e anche Lorenzo Musetti nella 3^ e ultima giornata.

L’americano ha vinto in due parziali proprio contro il carrarino nella prima giornata del girone, approfittando di un break per set che Musetti ha concesso dal 40-15. Al servizio le cose migliori fatte vedere da Fritz, che ha battuto Alcaraz in due comodissimi parziali nella ricca esibizione della Laver Cup e che oggi può ripetersi nel torneo in cui difende la finale raggiunta nel 2024 e persa contro Sinner. Vincendo, entrambi sarebbero qualificati. Ultimo precedente la finale di Tokyo vinta 6-4, 6-4 dall’iberico!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro di Round Robin delle ATP Finals 2025 a Torino che vede di fronte Carlos ALCARAZ (SPA) e Taylor FRITZ (USA), si gioca dalle 14:00 (ricordando che gli incontri alla Inalpi Arena partono in genere intorno alle 14:15. Vi aspettiamo!