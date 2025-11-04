Judo, 16 azzurri iscritti al Grand Slam di Abu Dhabi: tornano le campionesse mondiali Scutto e Bellandi!

Tra fine novembre ed inizio dicembre andranno in scena gli ultimi appuntamenti stagionali del World Tour di judo con i Grand Slam di Abu Dhabi (28-30 novembre) e Tokyo (6-7 dicembre). In attesa del Grand Prix di Zagabria previsto nel weekend del 14-16 novembre, l’Italia ha già inserito nell’entry list provvisoria i nomi degli atleti che dovrebbero volare negli Emirati Arabi Uniti per il penultimo grande torneo dell’anno.

Ad oggi risultano iscritti ad Abu Dhabi ben 16 judoka azzurri tra cui alcuni big del movimento tricolore come le campionesse mondiali in carica Assunta Scutto (48 kg) e Alice Bellandi (che ha vinto anche l’oro olimpico a Parigi 2024 nella -78 kg), la plurimedagliata olimpica e iridata Odette Giuffrida (52 kg) ed i fratelli Giovanni (73 kg) e Antonio (81 kg) Esposito.

Da segnalare il ritorno in gara dopo oltre un anno di stop per un grave infortunio della 22enne Thauany David Capanni Dias (57 kg), che proverà a ricominciare il suo interessante percorso di crescita bruscamente interrotto al termine della scorsa stagione. In campo femminile sono attese ad Abu Dhabi anche Giulia Ghiglione (48 kg), la fresca campionessa d’Europa U23 Giulia Carnà (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg).

La rappresentativa italiana verrà completata per il momento nel settore maschile da Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Alessio De Luca (66 kg), Fabrizio Esposito (73 kg) e Bright Maddaloni (81 kg). Nelle prossime settimane scopriremo infine quali azzurri sceglieranno di volare in Giappone per affrontare il prestigioso Grand Slam di Tokyo a fine anno.