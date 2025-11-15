Judo, Giovanni Esposito in trionfo al Grand Prix di Zagabria! Tre podi azzurri nel day-2

Dopo il secondo posto di Elios Manzi ed il terzo di Gaia Stella nella giornata di ieri, arrivano altri tre piazzamenti sul podio per l’Italia nel day-2 del Grand Prix di Zagabria, valevole come terzultimo evento stagionale del World Tour 2025 di judo. Riscontri incoraggianti dunque per il movimento azzurro sul tatami della Zagreb Arena in attesa delle categorie pesanti che andranno in scena domani.

L’uomo copertina del sabato sul fronte italiano è senz’ombra di dubbio Giovanni Esposito, che ha dettato legge nei -73 kg conquistando il secondo titolo della carriera nel circuito maggiore (il primo risale al Grand Prix austriaco dello scorso marzo) e macinando punti pesanti per risalire il ranking mondiale. Il percorso odierno del 27enne napoletano è stato impressionante, con cinque successi per punteggio tecnico senza dover mai ricorrere al Golden Score.

Il vice-campione europeo del 2022 ha vinto ben quattro incontri per ippon, tra cui la finale contro lo spagnolo Anton Shuhalieliev che si è conclusa dopo soli 22″. Salgono sul podio in chiave azzurra anche Antonio Esposito (fratello maggiore di Giovanni) e Irene Pedrotti, terzi classificati nei -81 e nei -70 kg, mentre è quinta Carlotta Avanzato nei -63 kg. Eliminati prima dei quarti di finale Savita Russo (63 kg), Luca Rubeca (73 kg) e Manuel Parlati (81 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Zagabria 2025 di judo.

-63 kg F

1 Sharir (Isr)

2 Szymanska (Pol)

3 Renshall (Gbr) e Oberan (Cro)

-70 kg F

1 Tanaka (Jpn)

2 Eme (Fra)

3 Pedrotti (Ita) e Andric (Srb)

-73 kg M

1 G.Esposito (Ita)

2 Shuhalieliev (Esp)

3 Jean (Fra) e Skerlev (Bul)

-81 kg M

1 Aregba (Fra)

2 Fasching (Aut)

3 A.Esposito (Ita) e Izawa (Jpn)