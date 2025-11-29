Judo, Carlotta Avanzato torna sul podio al Grand Slam di Abu Dhabi! L’Italia sorride con le seconde linee

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda giornata del Grand Slam di Abu Dhabi, penultimo torneo stagionale del World Tour 2025 di judo. Dopo i tre podi raccolti ieri con Giulia Carnà, Odette Giuffrida ed Elios Manzi, il movimento azzurro ha ottenuto un altro piazzamento di prestigio nel day-2 confermando la crescita di un gruppo sempre più profondo e competitivo.

Il vero exploit odierno sul fronte italiano è arrivato nei -63 kg con la terza piazza di Carlotta Avanzato, che eguaglia così il suo miglior risultato di sempre nel circuito maggiore ottenuto un anno fa proprio ad Abu Dhabi. La 23enne romana, bronzo europeo a Podgorica lo scorso aprile, ha disputato una gara di grande spessore cedendo solamente alla mongola Enkhriilen Lkhagvatogoo in semifinale al Golden Score non senza qualche rimpianto.

Nel suo percorso Carlotta ha sconfitto nell’ordine la turca Ayten Yeksan, l’israeliana Gili Sharir, l’austriaca n.8 al mondo Lubjana Piovesana (quinta alle Olimpiadi di Parigi) e soprattutto nello spareggio per il terzo posto la formidabile canadese Jessica Klimkait (ex campionessa mondiale della -57 kg salita di categoria quest’anno per evitare la concorrenza interna con Christa Deguchi).

Prestazione incoraggiante e ottimo settimo posto nei -73 kg per un altro giovane emergente azzurro come Fabrizio Esposito (classe 2004), alla seconda apparizione in uno Slam, mentre sono usciti di scena prima dei quarti di finale gli altri italiani impegnati oggi Giorgia Stangherlin (70 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Antonio Esposito (81 kg) e Bright Maddaloni (81 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2025 di judo.

-63 kg F

1 Danno (Jpn)

2 Lkhagvatogoo (Mgl)

3 Silva (Bra) e Avanzato (Ita)

-70 kg F

1 Ozbas (Hun)

2 Coughlan (Aus)

3 Eriksson (Swe) e De Voogd (Ned)

-73 kg M

1 Stump (Sui)

2 Asadulloev (Tjk)

3 Cargnin (Bra) e Makhmadbekov (Uae)

-81 kg M

1 Gauthier Drapeau (Can)

2 Tasuev (Rus)

3 Musoev (Tjk) e Sterpu (Mda)