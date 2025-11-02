Calcio
Italia-Messico oggi, Mondiali calcio femminile U17: orario, tv, programma, streaming
Proseguono gli incontri validi per i quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio femminile: nella manifestazione in corso in Marocco l’ultimo match previsto quest’oggi opporrà l’Italia al Messico nella sfida che mette in palio un posto per il penultimo atto.
L’incontro andrà in scena oggi, domenica 2 novembre alle ore 20.00 allo Stadio Olimpico di Rabat: nella rassegna iridata di categoria la vincente di questa sfida affronterà in semifinale la vincente di Francia-Paesi Bassi, prevista alle ore 16.30. L’altra semifinale sarà Brasile-Corea del Nord.
Il match tra l’Italia ed il Messico, valido per i quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio femminile, non sarà trasmesso in diretta tv (ma in differita su Rai Sport HD alle 23.30), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play Sport 1, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.
CALENDARIO MONDIALI U17 CALCIO FEMMINILE 2025
Domenica 2 novembre
Ore 20.00: Italia-Messico – Diretta streaming su Rai Play Sport 1, differita tv su Rai Sport HD alle 23.20
PROGRAMMA MONDIALI U17 CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista, differita ore 23.20 Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play Sport 1.
Diretta live testuale: OA Sport.