Italia-Iran oggi, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Per l’Italia, ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto. Dentro o fuori contro l’Iran, in una partita pesantissima all’interno di un Girone D che ha già promosso il Brasile ai quarti di finale.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRAN DI CALCIO FEMMINILE DALLE 10.00

Ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale, in questo sabato 29 novembre: azzurre e iraniane arrivano entrambe a 3 punti, con l’Italia che ha una differenza reti migliore (+12 per Coppari e compagne, contro il +1 dell’Iran) e che quindi potrebbe “contare” anche sul pareggio a proprio favore. In palio c’è un posto fra le migliori otto del torneo iridato, in uno scontro diretto con il Portogallo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Iran, terzo e ultimo impegno decisivo per le azzurre nel Gruppo D dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+ e in Diretta LIVE testuale su OA Sport.

ITALIA-IRAN MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE

Sabato 29 novembre (orari italiani)

Ore 10.00 Italia vs Iran – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-IRAN MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport.