Italia in corsa per la storia al Mondiale: Gottardi/Orsi Toth stanotte puntano alla semifinale! Fuori Mol/Sørum, Cherif/Ahmed e Diaz/Alayo

La notte degli ottavi al Mondiale di beach volley di Adelaide regala all’Italia una delle pagine più luminose di questa stagione di beach volley: Gottardi/Orsi Toth volano ai quarti di finale grazie a un successo autoritario contro le tedesche Bock/Lippmann, superate 2-0 con personalità e continuità. Una vittoria che conferma la crescita del duo azzurro e che spalanca le porte a una sfida affascinante, quella delle 5.00 italiane contro le brasiliane Thamela/Victoria, coppia numero uno del tabellone e fin qui solida pur con qualche passaggio a vuoto. Sarà un duello ad altissima intensità, tra l’aggressività al servizio e a muro delle brasiliane e la qualità tecnica, la lucidità nelle scelte e la freddezza delle italiane, pronte a giocarsi un posto tra le prime quattro del mondo.

Gli ottavi di finale femminili hanno intanto certificato una serie di scosse che hanno ridisegnato il torneo. Su tutte, il ritiro di Ana Patrícia/Duda, una delle coppie più attese: Donlin/Denaburg passano senza giocare, mentre il tabellone perde una delle sue protagoniste più carismatiche. Prosegue invece il percorso netto delle canadesi Melissa/Brandie, dominanti su Dani/Tania, così come quello di Carol/Rebecca, impeccabili nel 2-0 a Ittlinger/Grüne. Le statunitensi Nuss/Brasher confermano solidità e tenuta mentale con il 2-1 su Stam/Schoon, mentre Shaw/Cheng archiviano in scioltezza la pratica Kylie/Maixnerova. Nessun brivido anche per Tina/Anastasija, vincenti 2-0 su Paul/Kunst, e per le brasiliane Thamela/Victoria, che domano al tie-break le ucraine Lazarenko/Romaniuk. Nel complesso, un turno equilibrato ma segnato da un evidente avvicinamento tra le big e le outsider.

Il tabellone propone ora quarti di altissimo livello: oltre al confronto tra Thamela/Victoria e Gottardi/Orsi Toth, alle 6 scenderanno in campo Tina/Anastasija contro Shaw/Cheng, sfida tra una delle coppie più costanti della stagione e una delle più esplosive del panorama USA. Alle 11.50 si preannuncia battaglia tra Melissa/Brandie e Carol/Rebecca, mentre alle 12.50 sarà derby a stelle e strisce tra Nuss/Brasher e Donlin/Denaburg, con queste ultime che arrivano fresche dopo il passaggio a tavolino.

Anche il torneo maschile ha offerto colpi di scena pesantissimi, con tre eliminazioni di enorme rilievo: escono infatti i norvegesi Mol/Sørum, i cubani Diaz/Alayo e i qatarini Cherif/Ahmed, tre delle coppie più accreditate della vigilia. Il crollo dei campioni norvegesi, battuti al fotofinish da Ehlers/Wickler, è il risultato che più ha scosso l’ambiente: avanti con un primo set ben controllato, Mol/Sørum hanno subito la rimonta tedesca e nel tie-break hanno ceduto sul filo di lana. Grande delusione anche per Diaz/Alayo, sorpresi 2-0 dagli statunitensi Schalk/Shaw nonostante due set combattuti. A completare il quadro, la maratona Rotar/Gauthier-Rat – Cherif/Ahmed, con i francesi capaci di recuperare e imporsi 23-21 al terzo, eliminando una delle coppie più tecniche del torneo.

Negli altri incontri, Pfretzschner/Winter superano 2-0 Mol/Berntsen in un match tirato, mentre Åhman/Hellvig dominano Bassereau/Ayé confermandosi tra i favoriti. Evandro/Arthur Lanci soffrono ma passano al terzo contro Krattiger/Dillier, Perusic/Schweiner controllano la sfida con Pedrosa/Campos e tornano ai quarti con grande autorità. Avanza anche la sorprendente coppia svedese Hölting Nilsson/Andersson, che elimina Andre/Renato in due set.

Il programma dei quarti maschili promette spettacolo fin dalle prime luci dell’alba: alle 4.00 italiane Hölting Nilsson/Andersson sfideranno Schalk/Shaw in un confronto tra potenza e fantasia. Alle 7.00 toccherà a Rotar/Gauthier-Rat contro Pfretzschner/Winter, mentre alle 9.30 andrà in scena uno dei match più attesi, Åhman/Hellvig contro Evandro/Arthur Lanci, duello tra fisicità e tecnica sopraffina. Infine, alle 10.30, appuntamento da non perdere con Ehlers/Wickler contro Perusic/Schweiner, quattro giocatori di altissimo livello che si conoscono alla perfezione.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Carol/Rebecca (BRA) [2] 0-2 (17-21, 18-21)

Dani/Tania (ESP) [18] – Melissa/Brandie (CAN) [10] 0-2 (15-21, 11-21)

Donlin/Denaburg (USA) [16] – Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] Injury Team B

Nuss/Brasher (USA) [3] – Stam/Schoon (NED) [34] 2-1 (20-22, 21-19, 15-6)

Shaw/Cheng (USA) [7] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 2-0 (21-13, 21-10)

Tina/Anastasija (LAT) [5] – Paul/Kunst (GER) [36] 2-0 (21-16, 21-16)

Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Bock/Lippmann (GER) [17] 2-0 (21-18, 21-14)

Thamela/Victoria (BRA) [1] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] 2-1 (21-18, 11-21, 15-8)

Quarti di finale: 21-Nov 05:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9]

21-Nov 06:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Shaw/Cheng (USA) [7]

21-Nov 11:50 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Carol/Rebecca (BRA) [2]

21-Nov 12:50 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Donlin/Denaburg (USA) [16]

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Mol/Berntsen (NOR) [23] 2-0 (25-23, 22-20)

Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Cherif/Ahmed (QAT) [10] 2-1 (15-21, 21-16, 23-21)

Schalk/Shaw (USA) [9] – Diaz/Alayo (CUB) [6] 2-0 (21-19, 22-20)

Andre/Renato (BRA) [27] – Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] 0-2 (16-21, 14-21)

Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] 1-2 (24-22, 12-21, 13-15)

Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Bassereau/Ayé (FRA) [13] 2-0 (21-17, 21-16)

Pedrosa/Campos (POR) [19] – Perusic/Schweiner (CZE) [8] 0-2 (16-21, 18-21)

Mol/Sørum (NOR) [1] – Ehlers/Wickler (GER) [14] 1-2 (21-16, 18-21, 14-16)

Quarti di finale: 21-Nov 04:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Schalk/Shaw (USA) [9]

21-Nov 07:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Pfretzschner/Winter (GER) [20]

21-Nov 09:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4]

21-Nov 10:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Perusic/Schweiner (CZE) [8]

