Calcio a 5
Italia-Brasile oggi, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, tv, programma, streaming
Dopo aver battuto 17-0 Panama, nella partita d’esordio del Girone D, l’Italia del futsal torna in campo nella seconda giornata dei Mondiali Femminili 2025, per una sfida extralusso: quella al Brasile.
Le ragazze di Francesca Salvatore sfidano le fortissime verdeoro, in un confronto da sogno per le azzurre. Tutto in 40 minuti in questo mercoledì 26 novembre. Coppari e compagne, a 3 punti, così come le sudamericane – che al debutto invece si sono sbarazzate dell’Iran, prossimo avversario dell’Italia – dovranno probabilmente andare oltre le loro possibilità per cercare di ottenere un risultato positivo, ma vivere la sfida iridata vuol dire anche questo: provare a superarsi.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, secondo impegno delle azzurre nella Gruppo D dei Mondiali Femminili di calcio a 5. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA-BRASILE MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE
Mercoledì 26 ottobre
Ore 13.30 Italia-Brasile – Diretta tv su Rai Sport
PROGRAMMA ITALIA-BRASILE MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport
Diretta streaming: Rai Play, FIFA+
Diretta testuale: OA Sport