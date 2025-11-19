Italia-Austria oggi, Coppa Davis 2025: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 19 novembre (ore 16:00), l’Italia del tennis affronterà l’Austria nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis 2025. Sul veloce indoor della SuperTennis Arena di BolognaFiere, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri vanno a caccia del magico tris davanti al pubblico di casa. Una formazione che dovrà fare a meno di due pedine molto importanti, ovvero Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il pusterese, n.2 del mondo, aveva deciso da tempo di non prendere parte alla competizione, volendo dare priorità alla preparazione invernale per la prossima stagione. Una decisione tanto criticata per quello che Jannik rappresenta, ma alla fine rientrante nella logica di una programmazione di un tennista di alto livello. Motivazioni un po’ diverse per Musetti, arrivato privo di energie in quest’ultima parte dell’annata e bisognoso di riposo, oltre che in attesa del suo secondogenito (Leandro, ndr.).

Un’occasione per Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori di fare la differenza. La compagine austriaca dovrà fare a meno di Sebastian Ofner, che ha chiuso in anticipo la stagione per guai seri a un tallone. Spazio allora a Filip Misolic e Jurij Rodionov, con Lucas Miedler ed Alexander Erler da doppisti che sul circuito non giocano più assieme, ma lo faranno in questa competizione.

La sfida tra Italia e Austria di Coppa Davis si giocherà mercoledì 19 novembre dalle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis HD e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per rimanere sempre aggiornati.

ITALIA-AUSTRIA COPPA DAVIS 2025

Mercoledì 19 novembre

Italia-Austria alla SuperTennis Arena di BolognaFiere

Ore 16:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

(Ev.) A seguire Doppio

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport