Italia-Australia oggi in tv, Quilter Nations Series rugby 2025: orario, programma, streaming

Si aprono oggi, sabato 8 novembre, per l’Italia, le Quilter Nations Series 2025 di rugby: nel primo dei tre Test Match interni in calendario gli azzurri ospiteranno l’Australia nella sfida che avrà inizio alle ore 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine.

Nel ranking, dopo il match odierno, l’Italia in caso di vittoria con più di 15 punti di scarto guadagnerebbe 1.82 e si porterebbe a quota 79.59, mentre in caso di successo con 15 o meno punti di scarto incamererebbe 1.21 e si isserebbe a quota 78.98. In caso di pareggio gli azzurri incasserebbero 0.21 e salirebbero a 77.98.

Al contrario, in caso di sconfitta con 15 o meno punti di scarto cederebbero 0.79 e si troverebbero a quota 76.98, infine in caso di battuta d’arresto con più di 15 punti di scarto lascerebbero sul piatto 1.18 e tornerebbero a quota 76.59.

Il Test Match delle Quilter Nations Series 2025 di rugby tra Italia ed Australia sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS SERIES RUGBY 2025

Sabato 8 novembre – Bluenergy Stadium di Udine

18.40 Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-AUSTRALIA

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex (C), 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Alessandro Izekor, 21 Martin Page-Relo, 22 Tommaso Allan, 23 Leonardo Marin.

Australia: 15 Andrew Kellaway, 14 Corey Toole, 13 Joseph-Aukuso Suaalii, 12 Hunter Paisami, 11 Harry Potter, 10 Carter Gordon, 9 Jake Gordon, 8 Harry Wilson (C), 7 Fraser McReight, 6 Tom Hooper, 5 Jeremy Williams, 4 Nick Frost, 3 Taniela Tupou, 2 Matt Faessler, 1 Angus Bell. A disposizione: 16 Billy Pollard, 17 Aidan Ross, 18 Zane Nonggorr, 19 Rob Valetini, 20 Pete Samu, 21 Ryan Lonergan, 22 Tane Edmed, 23 Filipo Daugunu.