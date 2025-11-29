Griglia di partenza F1, GP Qatar 2025: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Qatar, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 30 novembre, che potrebbe anche decidere la lotta per la conquista del titolo iridato

Di seguito la griglia di partenza del GP del Qatar 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR F1 2025

11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Yuki Tsunoda (Red Bull)

16. Esteban Ocon (Haas)

17. Lewis Hamilton (Ferrari)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), penalizzato di cinque posizioni

20. Franco Colapinto (Alpine)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP QATAR F1 2025

Q3

Q2

1 Oscar Piastri McLaren 1:19.650 4

2 Lando Norris McLaren +0.211 4

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.335 3

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.434 4

5 George Russell Mercedes +0.536 3

6 Fernando Alonso Aston Martin +0.569 4

7 Carlos Sainz Williams +0.601 5

8 Pierre Gasly Alpine +0.674 5

9 Charles Leclerc Ferrari +0.693 6

10 Isack Hadjar Racing Bulls +0.700 5

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.703 6

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.783 5

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.788 4

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.884 6

15 Alexander Albon Williams +0.979 5

Q1

1 George Russell Mercedes 1:20.074 2

2 Lando Norris McLaren +0.083 2

3 Oscar Piastri McLaren +0.160 2

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.398 2

5 Carlos Sainz Williams +0.446 2

6 Liam Lawson Racing Bulls +0.465 3

7 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.474 2

8 Charles Leclerc Ferrari +0.490 3

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.502 2

10 Fernando Alonso Aston Martin +0.524 2

11 Isack Hadjar Racing Bulls +0.529 3

12 Alexander Albon Williams +0.555 2

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.556 3

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.579 3

15 Pierre Gasly Alpine +0.607 3

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.687 2

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.790 2

18 Lewis Hamilton Ferrari +0.833 3

19 Lance Stroll Aston Martin +0.984 2

20 Franco Colapinto Alpine +1.063 3