Griglia di partenza F1, GP Brasile 2025: Antonelli in prima fila! Leclerc pimpante, Verstappen in fondo

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 9 novembre, che potrebbe anche essere condizionata dalla variabile meteo, tipica di questa località. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato sudamericano, caratterizzato anche da continui saliscendi e dall’iconica Arquibancadas.

Lando Norris ha conquistato la pole position del GP del Brasile e scatterà al palo al volante della McLaren, con il chiaro obiettivo di vincere per puntare al titolo iridato. Il suo compagno di squadra Oscar Piastri occupa la quarta piazza e dovrà risalire la china nel sempre più intenso duello interno per la corona, ma in mezzo ci saranno uno scatenato Kimi Antonelli (ottimo secondo sulla Mercedes) e Charles Leclerc (brillante terzo con la Ferrari).

In terza fila la Racing Bulls di Isack Hadjar davanti all’altra Mercedes di George Russell , mentre in quarta partiranno l’altra Racing Bulls di Liam Lawson e la Haas di Oliver Bearman. Ha fatto notizia l’eliminazione di Max Verstappen nel Q1: il quattro volte Campione del Mondo sarà chiamato a risalire dalla diciassettesima piazzola, ma il circuito e le condizioni permettono grandi rimonte e il fuoriclasse olandese è abituato a certe magie.

Lewis Hamilton proverà a ricostruire la gara dalla tredicesima posizione con l’altra Ferrari, scattando in settima fila accanto alla Aston Martin di Lance Stroll. Di seguito la griglia di partenza del GP del Brasile 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Isack Hadjar (Racing Bulls)

6. George Russell (Mercedes)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Lewis Hamilton (Ferrari)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Max Verstappen (Red Bull)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Yuki Tsunoda (Red Bull)

20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP BRASILE F1 2025

Q3

1 Lando Norris McLaren 1:09.511 6

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.174 6

3 Charles Leclerc Ferrari +0.294 6

4 Oscar Piastri McLaren +0.375 7

5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.420 6

6 George Russell Mercedes +0.431 6

7 Liam Lawson Racing Bulls +0.451 7

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.466 7

9 Pierre Gasly Alpine +0.491 7

10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.528 8

Q2

1 Lando Norris McLaren 1:09.616 4

2 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.139 5

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.158 4

4 Charles Leclerc Ferrari +0.185 4

5 Oscar Piastri McLaren +0.219 5

6 Pierre Gasly Alpine +0.241 5

7 George Russell Mercedes +0.264 4

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.334 5

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.354 4

10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.369 6

11 Fernando Alonso Aston Martin +0.385 5

12 Alexander Albon Williams +0.437 7

13 Lewis Hamilton Ferrari +0.484 5

14 Lance Stroll Aston Martin +0.545 5

15 Carlos Sainz Williams +0.856 7

Q1

1 Lando Norris McLaren 1:09.656 2

2 Pierre Gasly Alpine +0.229 3

3 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.235 3

4 Oscar Piastri McLaren +0.272 3

5 Charles Leclerc Ferrari +0.278 2

6 George Russell Mercedes +0.279 2

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.360 3

8 Lance Stroll Aston Martin +0.385 3

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.427 2

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.452 3

11 Alexander Albon Williams +0.459 4

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.525 3

13 Carlos Sainz Williams +0.528 4

14 Kimi Antonelli Mercedes +0.536 2

15 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.681 4

16 Max Verstappen Red Bull Racing +0.747 2

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.782 3

18 Franco Colapinto Alpine +0.976 3

19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.055 2

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – 0