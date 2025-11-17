Beach Volley
Gottardi/Orsi Toth: riscatto e trionfo nel girone! Azzurre ai sedicesimi del Mondiale di Adelaide
Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si lasciano alle spalle tutta la rabbia per la inattesa sconfitta subita ieri contro la coppia neozelandese e, al momento giusto, sfoderano la prova migliore del loro Mondiale battendo con un secco 2-0 le statunitensi Donlin/Denaburg: un successo che permette alla coppia azzurra di vincere il girone grazie al quoziente punti e di volare ai sedicesimi di finale.
L’unica vera fase di incertezza del match è stata nel primo set quando, avanti 8-5 dopo un buon avvio, le italiane sono state raggiunte sull’8 pari dalla coppia statunitense che poi ha subito un break micidiale di 8-1 che ha lanciato Gottardi/Orsi Toth sul 16-9. Finale di set con qualche sussulto per le azzurre che hanno subito una parziale rimonta da parte delle americane prima di chiudere con il punteggio di 21-16.
Nel secondo parziale la musica non è cambiata. Le italiane con battuta e difesa sono scattate avanti 9-4 e la partita, di fatto, si è chiusa qui. La coppia statunitense ha abbozzato un tentativo di rimonta portandosi sull’11-7, poi solo Italia in campo fino al 21-12 che ha sancito il successo sul campo e nel girone delle azzurre visto che nell’altro match le neozelandesi Polley/MacDonald hanno sconfitto 2-1 le canadesi Monkhouse/Bélanger, che salutano così la rassegna iridata.
TORNEO MASCHILE
POOL A
14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-17, 21-16)
14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 22-20)
15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 21-16)
15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-10, 21-13)
16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan (SUI) [25] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-16, 21-15)
16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Krattiger/Dillier (SUI) [24] 2-1 (24-26, 21-16, 15-12)
POOL B
14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (24-22, 21-15)
14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-11, 21-10)
16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-16, 22-20)
17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, H./Berntsen (NOR) [23] LIVE (0-1, 18-21, 7-5)
17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol (NOR) [26] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
POOL C
14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-0 (21-8, 21-15)
14-Nov 21:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Andre/Renato (BRA) [27] 2-0 (21-17, 21-19)
15-Nov 14:00 — George/Saymon (BRA) [22] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)
15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Andre/Renato (BRA) [27] 0-2 (17-21, 19-21)
16-Nov 17:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-1 (18-21, 21-19, 15-10)
16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – George/Saymon (BRA) [22] 1-2 (22-24, 21-12, 12-15)
POOL D
14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-12, 21-10)
14-Nov 14:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)
15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (21-14, 21-14)
15-Nov 21:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-11, 21-14)
17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Henning/Wüst (GER) [21] 2-1 (21-17, 19-21, 15-13)
17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno (ARG) [28] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-14, 21-15)
POOL E
14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-11, 21-19)
14-Nov 15:00 — Pfretzschner, L./Winter (GER) [20] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-0 (21-19, 21-19)
16-Nov 09:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-14, 21-16)
16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)
17-Nov 16:00 — Dressler/Waller (AUT) [29] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-15, 21-15)
17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Pfretzschner/Winter (GER) [20] 2-0 (21-18, 21-19)
POOL F
14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-11, 21-6)
14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (24-22, 21-18)
16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (21-16, 21-10)
16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-1 (21-19, 20-22, 15-9)
17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-10, 21-12)
17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Pedrosa/Campos (POR) [19] 2-1 (17-21, 21-15, 15-12)
POOL G
14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)
14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-0 (21-15, 21-8)
15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)
15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-0 (21-14, 21-13)
17-Nov 18:00 — Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (18-21, 21-17, 16-14)
17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] LIVE (0-1, 16-21, 8-6)
POOL H
15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-5, 21-11)
15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-0 (22-20, 21-17)
16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9)
16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-13, 21-11)
17-Nov 12:00 — Partain/Benesh (USA) [32] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-9, 21-12)
17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Plavins/Fokerots (LAT) [17] 2-0 (21-19, 21-12)
POOL I
14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Potts/Pearse (AUS) [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)
14-Nov 18:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-16, 21-19)
15-Nov 15:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-0 (21-16, 21-17)
15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-18, 24-22)
17-Nov 12:00 — Penninga/Immers (NED) [33] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-1 (17-21, 21-12, 15-8)
17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Evans/Budinger (USA) [16] 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)
POOL J
15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)
15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-18, 21-14)
16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 2-0 (21-15, 21-15)
16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)
17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] 2-0 (22-20, 21-12)
17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-13, 21-18)
POOL K
15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 21:30 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-6, 21-18)
16-Nov 15:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)
16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-11, 21-8)
17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett (CAN) [35] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-14, 21-16)
17-Nov 18:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Ehlers/Wickler (GER) [14] 2-0 (21-18, 21-18)
POOL L
14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye C. (FRA) [13] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)
14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-11, 21-12)
15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)
15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye C. (FRA) [13] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-14, 21-11)
16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Bassereau/Aye C. (FRA) [13] 2-0 (21-19, 24-22)
16-Nov 21:30 — Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-10, 21-11)
TORNEO FEMMINILE
POOL A
14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 25-23)
14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-17, 21-15)
15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 21-18)
15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-16, 21-14)
17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] 2-1 (19-21, 21-15, 16-14)
17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales (PAR) [25] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-18, 21-16)
POOL B
14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-7, 21-8)
14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)
15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-5, 21-6)
15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-0 (21-12, 21-9)
17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Davidova/Khmil (UKR) [23] 2-0 (21-17, 21-15)
17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz (NED) [26] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-15, 21-12)
POOL C
14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 2-0 (21-13, 21-18)
14-Nov 19:30 — van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27] 0-2 (19-21, 16-21)
16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27] 2-0 (21-11, 21-19)
16-Nov 11:00 — van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 2-0 (21-10, 21-16)
17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] 2-0 (21-12, 21-15)
17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile (BRA) [27] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 0-2 (7-21, 17-21)
POOL D
14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-6, 21-9)
14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Placette/Richard (FRA) [28] 2-0 (21-19, 22-20)
16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Placette/Richard (FRA) [28] 2-0 (21-19, 21-13)
16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-10, 21-6)
17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Ittlinger/Grüne (GER) [21] 2-1 (20-22, 21-15, 16-14)
17-Nov 14:00 — Placette/Richard (FRA) [28] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-16, 21-17)
POOL E
15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-0 (21-17, 23-21)
15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Shiba/Reika (JPN) [29] 0-2 (22-24, 14-21)
16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)
16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Shiba/Reika (JPN) [29] 2-0 (21-18, 21-17)
17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20] 2-0 (22-20, 21-15)
17-Nov 16:00 — Shiba/Reika (JPN) [29] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-0 (21-15, 23-21)
POOL F
14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-16, 21-19)
14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-15, 21-15)
15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-11, 21-11)
15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-14, 21-19)
16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Svozilova/Stochlova (CZE) [19] W.O. (Injury Team B)
16-Nov 14:00 — Okla/Lunio (POL) [30] – Phillips/Mears (AUS) [43] 0-2 (18-21, 21-23)
POOL G
14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-19, 21-18)
14-Nov 16:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)
15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-0 (21-17, 21-13)
15-Nov 17:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-18, 26-24)
16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 1-2 (24-26, 21-15, 10-15)
16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Dani/Tania (ESP) [18] 0-2 (17-21, 17-21)
POOL H
15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-18, 21-11)
15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Gonzalez/Navas (PUR) [32] 2-0 (21-13, 21-18)
16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Gonzalez/Navas (PUR) [32] 2-1 (17-21, 21-18, 15-9)
16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-12, 21-13)
17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Bock/Lippmann (GER) [17] 1-2 (18-21, 21-14, 14-16)
17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-15, 21-17)
POOL I
14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Polley/MacDonald (NZL) [33] 2-0 (21-17, 21-13)
14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-1 (21-16, 19-21, 15-7)
16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Polley/MacDonald (NZL) [33] 1-2 (18-21, 21-13, 16-18)
17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald (NZL) [33] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-1 (21-15, 16-21, 15-11)
17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Donlin/Denaburg (USA) [16] 2-0 (21-16, 21-12)
POOL J
15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Mahassine/Dina (MAR) [39] 2-0 (21-4, 21-9)
15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Stam/Schoon (NED) [34] 0-2 (14-21, 15-21)
16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Stam/Schoon (NED) [34] 2-0 (21-15, 24-22)
16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Mahassine/Dina (MAR) [39] 2-0 (21-7, 21-11)
17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Vieira/Chamereau (FRA) [15] LIVE
17-Nov 21:30 — Stam/Schoon (NED) [34] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
POOL K
14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-14, 21-12)
14-Nov 15:00 — Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 19:30 — Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-9, 21-11)
15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-14, 21-18)
17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson (AUS) [35] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-14, 21-11)
17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Klinger D./Klinger R. (AUT) [14]
POOL L
14-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)
14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Yan X./X. Y. Xia (CHN) [37] 0-2 (15-21, 11-21)
15-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Yan X./X. Y. Xia (CHN) [37] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)
15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (14-21, 25-23, 6-15)
16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Annique/Leona (SUI) [13] 0-2 (13-21, 19-21)
16-Nov 20:30 — Paul/Kunst (GER) [36] – Yan X./X. Y. Xia (CHN) [37] 2-1 (16-21, 21-18, 15-9)