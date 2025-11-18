Gottardi-Orsi Toth, impresa mondiale: eliminate le tedesche Müller/Tillmann! Azzurre agli ottavi

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth centrano gli ottavi di finale del Mondiale di Adelaide firmando una vittoria di straordinario spessore contro una delle coppie più attese del torneo, le tedesche Müller/Tillmann, testa di serie numero 8 e reduci da una stagione superlativa, con tre podi e una vittoria negli Elite 16 e il bronzo agli Europei. Una prestazione di altissimo livello quella delle azzurre, capaci di alzare ulteriormente la qualità rispetto alle gare del girone e di gestire con lucidità i momenti chiave, imponendosi 21-12, 25-23.

La partita si indirizza già nel primo set, dominato da un servizio azzurro devastante: Gottardi apre con tre ace consecutivi, Orsi Toth la segue con un livello offensivo altissimo e il parziale prende subito la via dell’Italia. Le tedesche provano a restare in scia, ma subiscono la pressione costante delle italiane e un muro dominante, che già nella prima frazione inizia a fare la differenza. Il parziale si chiude 21-12, con Gottardi e Orsi Toth padrone del campo.

La seconda frazione è invece un’autentica battaglia. L’efficacia al servizio delle azzurre cala, Müller/Tillmann crescono, e la gara si accende scambio dopo scambio. Orsi Toth tiene viva l’Italia con una varietà di colpi impressionante, mentre Gottardi sale in modo esponenziale a muro, firmando cinque vincenti solo nel set. Le tedesche arrivano anche a condurre 21-22, ma le azzurre non si disuniscono: prima la diagonale di Orsi Toth, poi un muro pesantissimo per il 23-22 e, infine, ancora il muro di Gottardi per il punto del definitivo 25-23.

Una vittoria che vale doppio: per la caratura delle avversarie e per la qualità del gioco espresso nei momenti decisivi. Ora Gottardi e Orsi Toth attendono la vincente di Bock/Lippmann – Polley/MacDonald. Qualunque sarà l’incrocio, le azzurre si presenteranno agli ottavi con una la giusta consapevolezza nei propri mezzi e una delle prove più brillanti della loro stagione.

TORNEO FEMMINILE

Lucky losers: Alchin/Johnson (AUS) [35] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)

Placette/Richard (FRA) [28] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-12, 21-14)

Kylie/Maixnerova (CZE) [46] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-1 (18-21, 21-16, 15-8)

Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20] 0-2 (12-21, 20-22)

Sedicesimi di finale: Carol/Rebecca (BRA) [2] – Draw

Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Svozilova/Stochlova (CZE) [19]

18-Nov 22:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Melissa/Brandie (CAN) [10]

18-Nov 21:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Annique/Leona (SUI) [13]

18-Nov 16:30 — Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] 0-2 (22-24, 19-21)

18-Nov 21:00 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Donlin/Denaburg (USA) [16]

Stam/Schoon (NED) [34] – Yan X./X. Y. Xia (CHN) [37]

Nuss/Brasher (USA) [3] – Draw

Cannon/Kraft (USA) [4] – Draw

Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] – Shaw/Cheng (USA) [7]

18-Nov 16:30 — van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] – Paul/Kunst (GER) [36] 0-2 (17-21, 19-21)

18-Nov 20:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Konink/Poiesz (NED) [26]

18-Nov 19:00 — Polley/MacDonald (NZL) [33] – Bock/Lippmann (GER) [17]

18-Nov 17:30 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Müller/Tillmann (GER) [8] 2-0 (21-12, 25-23)

Shiba/Reika (JPN) [29] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24]

Thamela/Victoria (BRA) [1] – Draw

TORNEO MASCHILE

Lucky losers: Dressler/Waller (AUT) [29] – Mol/Mol (NOR) [26] 2-1 (21-16, 18-21, 15-13)

Schachter/Pickett (CAN) [35] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-1 (21-18, 19-21, 15-9)

Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-15, 21-17)

Bello/Bello (ENG) [31] – Fuller/O’Dea (NZL) [30] 0-2 (17-21, 20-22)

Sedicesimi di finale: Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Draw

Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Pfretzschner/Winter (GER) [20]

18-Nov 09:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Cherif/Ahmed (QAT) [10]

18-Nov 09:30 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Amieva/Bueno (ARG) [28]

18-Nov 12:30 — Partain/Benesh (USA) [32] – Diaz/Alayo (CUB) [6]

18-Nov 12:30 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Schalk/Shaw (USA) [9]

Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7] – Henning/Wüst (GER) [21]

Andre/Renato (BRA) [27] – Draw

Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Draw

Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Boermans/de Groot (NED) [2]

18-Nov 08:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Bassereau/Aye C. (FRA) [13] 1-2 (11-21, 21-18, 9-15)

18-Nov 07:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Åhman/Hellvig (SWE) [3] 0-2 (18-21, 18-21)

18-Nov 10:30 — Grimalt/Grimalt (CHI) [36] – Perusic/Schweiner (CZE) [8]

18-Nov 10:30 — Evans/Budinger (USA) [16] – Pedrosa/Campos (POR) [19]

Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Ehlers/Wickler (GER) [14]

Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Draw