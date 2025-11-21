Formula 1
F1, risultati e classifica FP2 GP Las Vegas 2025: Norris il più veloce, Antonelli precede Leclerc
Lando Norris si è piazzato al primo posto al termine della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Las Vegas, terzultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato cittadino dell’iconica città statunitense. Buono l’impatto del pilota in forza alla McLaren, lanciato verso un finale di stagione che potrebbe regalargli il primo titolo della carriera.
Nello specifico il britannico ha fermato il cronometro a 1.33.602 precedendo di 0.029 un davvero ottimo Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, ha ottenuto la seconda piazza. Bene poi Charles Leclerc, terzo confermando così la sua buona competitività sul circuito statunitense.
Ai piedi della top 3 Nico Hulkenberg (Sauber), quarto a +0.277; segue la Racing Bulls di Isack Hadjar, quinto a +0.291 davanti al compagno di scuderia Liam Lawson, sesto a +0.299. Nei primi dieci presenti anche la Mercedes di George Russell, settimo a +0.435, la Red Bull di Max Verstappen, nono a +0.503 e la Ferrari di Lewis Hamilton, decimo a +0.525. Più attardato Oscar Piastri (McLaren), solo quattordicesimo con +0.891.
Di seguito i risultati e la classifica della FP2 valida per il GP di Las Vegas.
RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP LAS VEGAS F1 2025
- Lando Norris (McLaren) 1:33.602
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.029
- Charles Leclerc (Ferrari) —
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.277
- Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.291
- Liam Lawson (Racing Bulls) +0.299
- George Russell (Mercedes) +0.435
- Alexander Albon (Williams) +0.465
- Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.503
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.525
- Lance Stroll (Aston Martin) +0.589
- Pierre Gasly (Alpine) +0.771
- Carlos Sainz (Williams) +0.833
- Oscar Piastri (McLaren) +0.891
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +1.090
- Franco Colapinto (Alpine) +1.222
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.384
- Fernando Alonso (Aston Martin) +1.410
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.626
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.897