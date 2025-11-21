Formula 1

F1, risultati e classifica FP2 GP Las Vegas 2025: Norris il più veloce, Antonelli precede Leclerc

Fabrizio Testa

Pubblicato

4 minuti fa

il

Charles Leclerc/ IPA Sport

Lando Norris si è piazzato al primo posto al termine della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Las Vegas, terzultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato cittadino dell’iconica città statunitense. Buono l’impatto del pilota in forza alla McLaren, lanciato verso un finale di stagione che potrebbe regalargli il primo titolo della carriera.

Nello specifico il britannico ha fermato il cronometro a 1.33.602 precedendo di 0.029 un davvero ottimo Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, ha ottenuto la seconda piazza. Bene poi Charles Leclerc, terzo confermando così la sua buona competitività sul circuito statunitense.

Ai piedi della top 3 Nico Hulkenberg (Sauber), quarto a +0.277; segue la Racing Bulls di Isack Hadjar, quinto a +0.291 davanti al compagno di scuderia Liam Lawson, sesto a +0.299. Nei primi dieci presenti anche la Mercedes di George Russell, settimo a +0.435, la Red Bull di Max Verstappen, nono a +0.503 e la Ferrari di Lewis Hamilton, decimo a +0.525. Più attardato Oscar Piastri (McLaren), solo quattordicesimo con +0.891.

Di seguito i risultati e la classifica della FP2 valida per il GP di Las Vegas.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP LAS VEGAS F1 2025

  1. Lando Norris (McLaren) 1:33.602
  2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.029
  3. Charles Leclerc (Ferrari) —
  4. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.277
  5. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.291
  6. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.299
  7. George Russell (Mercedes) +0.435
  8. Alexander Albon (Williams) +0.465
  9. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.503
  10. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.525
  11. Lance Stroll (Aston Martin) +0.589
  12. Pierre Gasly (Alpine) +0.771
  13. Carlos Sainz (Williams) +0.833
  14. Oscar Piastri (McLaren) +0.891
  15. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +1.090
  16. Franco Colapinto (Alpine) +1.222
  17. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.384
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1.410
  19. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.626
  20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.897
