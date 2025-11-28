F1, risultati e classifica FP1 GP Qatar 2025: McLaren davanti a tutti, Verstappen 6°. Ferrari in 8a e 12ma piazza

Il Mondiale di F1 2025 è ripreso oggi, venerdì 28 novembre, con il GP del Qatar, valido come 23ma e penultima prova del calendario. Nella primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 18.30 italiane.

Svetta l’australiano Oscar Piastri con la McLaren, primo in 1:20.924, che precede il compagno di squadra, il britannico Lando Norris, secondo con l’altra McLaren a 0.058, e lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, terzo a 0.386. Ottava e dodicesima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc, a 0.744, ed il britannico Lewis Hamilton, a 0.870.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP QATAR F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:20.924

2 Lando Norris McLaren +0.058

3 Fernando Alonso Aston Martin +0.386

4 Carlos Sainz Williams +0.480

5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.579

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.580

7 Alexander Albon Williams +0.685

8 Charles Leclerc Ferrari +0.744

9 Lance Stroll Aston Martin +0.745

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.774

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.859

12 Lewis Hamilton Ferrari +0.870

13 George Russell Mercedes +0.900

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.002

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.172

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.182

17 Pierre Gasly Alpine +1.500

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.634

19 Liam Lawson Racing Bulls +1.638

20 Franco Colapinto Alpine +2.605