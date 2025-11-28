Formula 1
F1, risultati e classifica FP1 GP Qatar 2025: McLaren davanti a tutti, Verstappen 6°. Ferrari in 8a e 12ma piazza
Il Mondiale di F1 2025 è ripreso oggi, venerdì 28 novembre, con il GP del Qatar, valido come 23ma e penultima prova del calendario. Nella primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 18.30 italiane.
Svetta l’australiano Oscar Piastri con la McLaren, primo in 1:20.924, che precede il compagno di squadra, il britannico Lando Norris, secondo con l’altra McLaren a 0.058, e lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, terzo a 0.386. Ottava e dodicesima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc, a 0.744, ed il britannico Lewis Hamilton, a 0.870.
F1, Piastri brucia Norris nelle prove libere in Qatar. Verstappen fatica, Ferrari anonima
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP QATAR F1 2025
1 Oscar Piastri McLaren 1:20.924
2 Lando Norris McLaren +0.058
3 Fernando Alonso Aston Martin +0.386
4 Carlos Sainz Williams +0.480
5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.579
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.580
7 Alexander Albon Williams +0.685
8 Charles Leclerc Ferrari +0.744
9 Lance Stroll Aston Martin +0.745
10 Kimi Antonelli Mercedes +0.774
11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.859
12 Lewis Hamilton Ferrari +0.870
13 George Russell Mercedes +0.900
14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.002
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.172
16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.182
17 Pierre Gasly Alpine +1.500
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.634
19 Liam Lawson Racing Bulls +1.638
20 Franco Colapinto Alpine +2.605