F1, risultati e classifica FP1 GP Las Vegas 2025: Leclerc precede Albon e le Red Bull. Indietro le McLaren

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino della città del Nevada il pilota più veloce è risultato Charles Leclerc che ha sospinto la sua Ferrari in prima posizione con il tempo di 1:34.802.

Secondo tempo per Alexander Albon (Williams) a 166 millesimi dal ferrarista, mentre è terzo il giapponese Yuki Tsunoda (Red Bull) a 269. Quarta posizione per Max Verstappen (Red Bull), che ha chiuso a 307 millesimi. Quinto Carlos Sainz (Williams) a 377 millesimi, mentre è sesto Lando Norris (McLaren) a 456. Settimo crono per il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) con un distacco di quasi mezzo secondo da Leclerc, quindi ottavo per Oscar Piastri (McLaren). Nono tempo per George Russell (Mercedes) a 732 millesimi, mentre completa la top10 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 736. Si ferma in 11a posizione Lewis Hamilton (Ferrari) a 759 millesimi

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della FP1 del Gran Premio di Las Vegas.

CLASSIFICA FP1 GP LAS VEGAS 2025 F1

1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.802

2 Alexander Albon Williams +0.166

3 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.269

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.307

5 Carlos Sainz Williams +0.377

6 Lando Norris McLaren +0.456

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.497

8 Oscar Piastri McLaren +0.648

9 George Russell Mercedes +0.732

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.736

11 Lewis Hamilton Ferrari +0.759

12 Pierre Gasly Alpine +0.787

13 Liam Lawson Racing Bulls +0.907

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.944

15 Lance Stroll Aston Martin +1.092

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.188

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.321

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.368

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.596

20 Franco Colapinto Alpine +1.956