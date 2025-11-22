F1 oggi tv, GP Las Vegas 2025: orario gara, programma, streaming

Domenica 23 novembre, andrà in scena il GP di Las Vegas, 22° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato cittadino degli States, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 05.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Dalla pole-position scatterà Lando Norris. Il britannico, con la sua McLaren, ha saputo interpretare alla perfezione le qualifiche, disputate in condizioni da bagnato. Nessun errore per lui e una sicurezza impressionante nel trovare la prestazione. Vedremo se questo rendimento sarà confermato nella gara, andando a porre un altro tassello importante per la conquista del titolo mondiale.

Parlando della Ferrari, la scuderia di Maranello dovrà prodursi nuovamente in una rimonta. Il time-attack non ha dato alcuna soddisfazione a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton e sarà necessario inventarsi qualcosa per risalire la china e concludere in posizioni degne di questo nome.

Il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara alle 13.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

Domenica 23 novembre

Ore 05:00 F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 13.55, gratis.

Diretta streaming: SkyGo e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 13.55, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

