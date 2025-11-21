F1 oggi tv, GP Las Vegas 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Sabato 22 novembre FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Las Vegas, terzultimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato cittadino dello Stato del Nevada si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

Un contesto molto particolare in cui contendersi la p.1. Ci si trova a fare i conti con una pista molto veloce, immersa nella famosa città degli States. Non sarà semplice trovare la giusta messa a punto, pensando alle basse temperature che caratterizzano questo fine-settimana. I tecnici e i piloti, dunque, dovranno lavorare proprio per massimizzare la prestazione, in relazione al set-up.

La Ferrari spera di trovare le soluzioni e rendere al meglio su questo layout. Nel day-1 si è dovuto prendere atto dei problemi al cambio della SF-25 di Charles Leclerc e si spera che non ci siano delle conseguenze in questo senso. Bene, come al solito, Lando Norris con la McLaren e Kimi Antonelli (Mercedes) continua a crescere. Vedremo cosa saprà fare Max Verstappen (Red Bull).

Il sabato del week end del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 IN TV

Sabato 22 novembre (orari italiani)

Ore 01:30 F1, Prove Libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 05:00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); è prevista la differita solo delle qualifiche su TV8, mentre le prove libere saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; prevista la differita solo delle qualifiche su TV8.it, mentre le prove libere saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Ore13:55 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.