F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 30 novembre, andrà in scena il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Lusail, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 178.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Dalla pole-position scatterà Oscar Piastri. L’australiano, con la sua McLaren, è stato un po’ il dominatore di questo fine-settimana, conquistando le due pole (Sprint+GP) e aggiudicandosi la Sprint Race. Alle sue spalle ci sarà il compagno di squadra, leader del campionato, Lando Norris che cercherà di chiudere la partita iridata in Qatar, per non protrarla ad Abu Dhabi.

In terza posizione nelle qualifiche troviamo l’olandese Max Verstappen. Una situazione tecnica non semplice per il pilota della Red Bull, costretto a rincorrere per avere un assetto stabile sulla vettura. Cosa che non è stata ottenuta minimamente dalla Ferrari, visti i risultati del monegasco Charles Leclerc (10°) e da Lewis Hamilton (18°). Mercedes che in quarta e quinta posizione, con George Russell e Kimi Antonelli, lotteranno per il podio.

Il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara alle 21.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

