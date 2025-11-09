F1 oggi in tv, GP Brasile 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 9 novembre, andrà in scena il GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Interlagos, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 18.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Dalla pole-position scatterà Lando Norris. Il britannico, con la sua McLaren, è stato un po’ il dominatore di questo fine-settimana, conquistando le due pole (Sprint+GP) e aggiudicandosi la Sprint Race. Un riscontro quest’ultimo che gli ha permesso di allungare in classifica generale nei confronti del compagno di squadra, Oscar Piastri, finito contro il muro nel corso della gara del sabato.

In tutto questo Kimi Antonelli e Charles Leclerc, cercheranno con la Mercedes e la Ferrari, di contrastare lo strapotere di Norris e di metterlo in difficoltà. Discorso diverso per Lewis Hamilton e Max Verstappen, costretti a partire nelle retrovie per via di un time-attack pessimo.

Il GP del Brasule, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

