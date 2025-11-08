F1 oggi in tv, GP Brasile 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 8 novembre, seconda giornata del fine-settimana del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Interlagos, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della Sprint, che metterà in palio i primi punti di questo week end. Poco tempo per i piloti e i team nel lavoro di adattamento al circuito, molto caratteristico e diverso dai tracciati canonici nel calendario iridato.

Nel day-1 il leader del campionato Lando Norris (McLaren) si è preso la pole-position della Sprint e oggi vuole completare il lavoro nella gara del sabato, per poi replicare nel time-attack. Vedremo se il compagno di squadra, Oscar Piastri, saprà trovare le contromisure. In tutto questo, Kimi Antonelli (Mercedes), in prima fila dopo le qualifiche del venerdì, vorrà sfruttare l’occasione. Per quanto riguarda la Ferrari, si profila un week end ancora una volta complicato.

La seconda giornata del week end del GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche e la differita della Sprint Qualifying di ieri. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 8 novembre (orari italiani)

15.00 F1, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8.

19.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8.

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) Sky Sport 4K (213), TV8 trasmetterà Sprint Race e qualifiche, nonché la differita della Sprint Qualifying di ieri.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it trasmetterà Sprint Race e qualifiche, nonché la differita della Sprint Qualifying di ieri.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 8 novembre

Ore 12.00-13.15 F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.

15.00 F1, Sprint Race – Diretta tv in chiaro

19.00 F1, qualifiche – Diretta tv in chiaro.