F1, Kimi Antonelli ammette: “Il rapporto con Russell sta cambiando, non è contento di arrivare dietro”

La crescita di Kimi Antonelli dopo la conclusione della tournée estiva in Europa è sotto gli occhi di tutti, ma l’exploit di Interlagos rappresenta ovviamente un possibile punto di svolta per il 19enne bolognese. Il weekend in Brasile è stato di gran lunga il migliore della sua stagione da rookie in F1, avendo chiuso in seconda posizione tutte le sessioni ufficiali tra qualifiche, Sprint e Gran Premio dietro solamente all’imprendibile McLaren di Lando Norris.

Il giovane pilota italiano, in grande difficoltà soprattutto nella fase centrale del campionato ed in netto svantaggio nel confronto diretto con il compagno di squadra George Russell, sta cercando di guadagnare terreno nelle gerarchie in casa Mercedes verso il prossimo anno dopo essere arrivato davanti al teammate inglese sia in Messico che a San Paolo.

“Sicuramente il mio rapporto con George si sta modificando. Come è naturale che sia lui non è contento di essere arrivare dietro di me, ma ci sta, anch’io non sono mai contento quando lui mi arriva davanti. Il rapporto è cambiato e cambierà, però comunque c’è molto rispetto tra noi due e c’è una bella dinamica nel team perché ci stiamo spingendo a vicenda“, ha ammesso Antonelli ai microfoni di Sky Sport dopo la gara in Brasile.

Kimi non vuole porsi limiti in vista della prossima tappa a Las Vegas, su una pista che potrebbe esaltare la Mercedes: “Sicuramente un weekend come questo ci dà una carica incredibile verso Las Vegas, dove l’anno scorso è andata benissimo per il team. Speriamo di andare ancora forte anche quest’anno, ovviamente la macchina ha delle caratteristiche diverse rispetto al 2024 ma il DNA è molto simile. Speriamo quindi di andare forte per davvero a Las Vegas e magari riuscire a fare quell’ultimo step“.