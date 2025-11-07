F1, GP Brasile 2025: risultati e classifica FP1. Norris e Piastri dominatori, Ferrari nelle retrovie

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il pilota della McLaren ha stampa un convincente 1:09.975 e ha così preceduto di 23 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri, animando così l’intensissima lotta per il titolo iridato. Le due vetture color papaya hanno fatto il vuoto, distanziando di sei decimi le Kick Sauber di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto e la Aston Martin di Fernando Alonso.

Le Ferrari e Max Verstappen si sono concentrate in particolar modo sul passo gara in vista delle Sprint Qualifying di stasera e degli eventi previsti nel corso del weekend. Il quattro volte Campione del Mondo occupa la 17ma piazza con la Red Bull a 1.393 dalla vetta, subito davanti alle Rosse di Charles Leclerc (18mo a 1.518) e Lewis Hamilton (19mo a 1.551).

Kimi Antonelli si trova al decimo posto con un ritardo di 0.769 dalla vetta al volante della Mercedes, mentre il suo compagno di squadra George Russell è sesto a 0.670. Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 1 del GP del Brasile.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP BRASILE F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:09.975 4

2 Oscar Piastri McLaren +0.023 4

3 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.619 5

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.631 5

5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.641 5

6 George Russell Mercedes +0.670 4

7 Pierre Gasly Alpine +0.706 3

8 Carlos Sainz Williams +0.711 4

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.732 5

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.769 5

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.819 6

12 Alexander Albon Williams +0.832 3

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.931 5

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.986 6

15 Lance Stroll Aston Martin +1.095 4

16 Franco Colapinto Alpine +1.185 4

17 Max Verstappen Red Bull Racing +1.393 4

18 Charles Leclerc Ferrari +1.518 3

19 Lewis Hamilton Ferrari +1.551 3

20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.788 3